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▲小8（左）6年前曾主演過台劇《姊妹們追吧》，男主角是坤達（右）。（圖／東森提供）

▲小8說自己到紐約這麼久，都還沒有工作，生活壓力很大。（圖／翻攝自張允曦IG@kate0622888）

女星小8（張允曦）在電影《陽光女子合唱團》中，飾演收養女童的媽媽，雖然戲分不多，但讓觀眾印象深刻，不過她最近卻突然在IG上傳影片，坦言自己在台灣已經「走下坡」，只能接演一些邊邊角角的角色。小8因此在7個月前選擇搬到紐約生活、追夢，不過她透露，自己至今都沒找到合適的工作，生活確實很不容易，但她也鼓勵所有人跟她一樣經歷低谷的人不要放棄：「既然走下坡是事實， 我就當作我在爬我人生的第二座山。」小8過去靠模仿小S走紅，後來又在網路上更新《空姐忙什麼》系列短片，最高紀錄曾破百萬觀看，人氣一度頗高。她近年也持續在熱門台劇《俗女養成記2》、《百萬人推理》露臉，甚至參與電影《陽光女子合唱團》，不過都是出演一些不太核心的小角色，讓她難免受挫，因此小8選擇在今年3月離開台灣，搬到紐約生活。小8最近在IG自拍的影片透露，自己也很常捫心自問：「是不是因為在台灣走下坡，所以才來紐約？」她認為答案是肯定的，因為自從疫情過後就開始沒有固定戲約：「所以我就想說，那既然都要演邊邊角角， 我就不如來紐約試試看。」小8坦言在紐約生活也是她10年前許下的願望，想不到去年聖誕節居然真的順利拿到工作簽證，於是她就毅然決然帶著自己所有的存款出發。但小8表示，她到紐約7個月了，其實至今都沒找到固定工作，寄出去的試鏡都沒回應，加上當地物價高昂，讓她痛苦直言：「真的很恐怖欸！」不過後來小8轉念一想，認為：「既然走下坡是事實， 我就當作我在爬我人生的第二座山。」她希望這支影片也能鼓勵正在轉換跑道、爬人生第二座大山的人，可以繼續堅持下去。小8的正向發言曝光後，吸引眾多演藝圈好友留言打氣，馬國弼暖心鼓勵她：「沒有人一直在上坡的，太累了」，李運慶也大讚：「妳很努力！超有勇氣！」粉絲也為她的跨海逐夢之旅加油：「幾年後回頭看看自己，妳就知道自己有多棒了」、「人生的第二座山本來就不是那麼容易爬的，更何況是在異地」。