我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟總教練平野惠一介紹他平常在場上吃的汽水糖。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.08）

▲中信兄弟總教練平野惠一介紹他平常在場上吃的汽水糖並發給現場採訪的媒體。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.08）

中華職棒中信兄弟今（8）日迎接本季最終戰，總教練平野惠一親自帶隊前往新莊球場與亞冠賽中華隊進行熱身賽。平野表示，在兄弟執教這3年都能打到最後一刻，真的很幸福，也希望今日能打出一場讓球迷開心的比賽。昨（7）日兄弟在洲際球場舉辦球迷感恩會，平野在簽名會時送上自己最愛吃的「森永彈珠汽水糖」，他也在今日藉機打廣告，「吃這個可以讓我更專注，上半季的時候庫存消耗超快（戰績不理想），真的好想要拍個廣告推薦一下。」今日是平野本季帶兵最後一戰，現場湧入許多象迷到場觀賽，「昨天感恩會時，也有邀請大家今天進場為我們加油。希望今天可以打出一場讓大家看得很開心的比賽。」平野笑說，這3年的球季，都幾乎打到最後才結束賽季，「我每年球季都蠻長的，真的是一件很幸福的事。」昨日在感恩會上，平野除了大秀舞技，在簽名會時，還特別送上自己最愛吃的「森永彈珠汽水糖」給球迷，被問到這題時，平野還打起了廣告。他笑說，很感謝廠商提供汽水糖給他，「今年寄了一大箱過來，我也想說幫忙做一些宣傳。因為還有剩下一些，就是在感恩會分享給這些球迷。」平野笑說，比賽的時候吃汽水糖，可以讓自己更專注，「上半季的時候庫存量消耗超快（戰績不佳）。」平野透露，球迷知道他喜歡吃汽水糖，也會買來送他，廠商更是直接寄了一箱，「真的很感激，不知道今年汽水糖的銷量有沒有變好，請大家幫我調查一下。」被問到一場比賽會吃多少，平野的答案讓眾人驚呼連連，「我一場最多可以吃掉三罐。」平野在受訪結束後，也特別走回去更衣室，將自己隨身攜帶的汽水糖全部分送給媒體，「我最在意的就是銷量有沒有因此變好，真的好想要拍個廣告推薦一下。」