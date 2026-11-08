中華職棒中信兄弟今（8）日迎接本季最終戰，總教練平野惠一親自帶隊前往新莊球場與亞冠賽中華隊進行熱身賽。平野表示，在兄弟執教這3年都能打到最後一刻，真的很幸福，也希望今日能打出一場讓球迷開心的比賽。昨（7）日兄弟在洲際球場舉辦球迷感恩會，平野在簽名會時送上自己最愛吃的「森永彈珠汽水糖」，他也在今日藉機打廣告，「吃這個可以讓我更專注，上半季的時候庫存消耗超快（戰績不理想），真的好想要拍個廣告推薦一下。」
兄弟本季最終戰 平野惠一：「希望球迷看得開心」
今日是平野本季帶兵最後一戰，現場湧入許多象迷到場觀賽，「昨天感恩會時，也有邀請大家今天進場為我們加油。希望今天可以打出一場讓大家看得很開心的比賽。」平野笑說，這3年的球季，都幾乎打到最後才結束賽季，「我每年球季都蠻長的，真的是一件很幸福的事。」
介紹最愛的汽水糖 平野惠一：「好想要代言」
昨日在感恩會上，平野除了大秀舞技，在簽名會時，還特別送上自己最愛吃的「森永彈珠汽水糖」給球迷，被問到這題時，平野還打起了廣告。他笑說，很感謝廠商提供汽水糖給他，「今年寄了一大箱過來，我也想說幫忙做一些宣傳。因為還有剩下一些，就是在感恩會分享給這些球迷。」平野笑說，比賽的時候吃汽水糖，可以讓自己更專注，「上半季的時候庫存量消耗超快（戰績不佳）。」
平野透露，球迷知道他喜歡吃汽水糖，也會買來送他，廠商更是直接寄了一箱，「真的很感激，不知道今年汽水糖的銷量有沒有變好，請大家幫我調查一下。」被問到一場比賽會吃多少，平野的答案讓眾人驚呼連連，「我一場最多可以吃掉三罐。」平野在受訪結束後，也特別走回去更衣室，將自己隨身攜帶的汽水糖全部分送給媒體，「我最在意的就是銷量有沒有因此變好，真的好想要拍個廣告推薦一下。」
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今日是平野本季帶兵最後一戰，現場湧入許多象迷到場觀賽，「昨天感恩會時，也有邀請大家今天進場為我們加油。希望今天可以打出一場讓大家看得很開心的比賽。」平野笑說，這3年的球季，都幾乎打到最後才結束賽季，「我每年球季都蠻長的，真的是一件很幸福的事。」
昨日在感恩會上，平野除了大秀舞技，在簽名會時，還特別送上自己最愛吃的「森永彈珠汽水糖」給球迷，被問到這題時，平野還打起了廣告。他笑說，很感謝廠商提供汽水糖給他，「今年寄了一大箱過來，我也想說幫忙做一些宣傳。因為還有剩下一些，就是在感恩會分享給這些球迷。」平野笑說，比賽的時候吃汽水糖，可以讓自己更專注，「上半季的時候庫存量消耗超快（戰績不佳）。」
平野透露，球迷知道他喜歡吃汽水糖，也會買來送他，廠商更是直接寄了一箱，「真的很感激，不知道今年汽水糖的銷量有沒有變好，請大家幫我調查一下。」被問到一場比賽會吃多少，平野的答案讓眾人驚呼連連，「我一場最多可以吃掉三罐。」平野在受訪結束後，也特別走回去更衣室，將自己隨身攜帶的汽水糖全部分送給媒體，「我最在意的就是銷量有沒有因此變好，真的好想要拍個廣告推薦一下。」