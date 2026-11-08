LOL《英雄聯盟》2026世界賽，明（9）日上午4點，四強賽即將迎來焦點對決，3連霸衛冕軍 T1 將與中國戰隊 BLG 交鋒，雙方將爭奪最後一張冠軍賽門票，實況主、前職業隊分析師魚丸表示，T1 想擊敗 BLG、打野 Oner 能否突破 Xun 的節奏壓制，以及中下路線權、第一條小龍爭奪將是勝負關鍵。此外，Faker 英雄池深厚，不必佔用 BP 後選位置，有助隊伍靈活布局；預測雙方可能激戰至第5局，T1 有望以3:2勝出，挑戰世界賽4連霸。
T1對決BLG 打野發揮尤其重要
魚丸認為，T1 與 BLG 這場系列賽，打野對決將是最重要的觀察焦點，Oner 近期在比賽中較難獨立創造節奏，尤其當隊友對線處於劣勢，或無法提供足夠線權時，Oner 就比較難主動帶動地圖攻勢；相較之下，BLG 打野 Xun 較具備主動尋找機會、干擾對手對線的能力，這也讓雙方打野在前期的發揮格外重要。
魚丸也提到，兩隊下路都有相當強勁的對線能力，如果 BLG 能夠透過下路取得優勢，進一步讓打野介入對線，T1 的 Oner 就可能陷入難以施展的局面，因此，這場比賽不只是打野個人實力的較量，更要看誰能率先找到下路突破口，將優勢轉化為整體地圖節奏。
第一條小龍很重要 中下路線權左右野區攻防
魚丸進一步分析，今年世界賽不少隊伍相當重視第一條小龍，前期往往就會積極圍繞河道及野區展開碰撞，因此第一波野區攻防將是重要指標，尤其 T1 與 BLG 的中下路都有一定實力，誰能率先取得線權、優先支援河道，將直接影響打野能否順利爭奪小龍。
魚丸強調，除了打野何時介入下路之外，中路能否及時支援、下路前期換血是否取得優勢，也都是影響第一條小龍歸屬的重要因素，假如其中一方能率先掌握河道主動權，不僅有機會拿下首龍，也可能進一步掌握前期野區節奏，讓對手陷入被動。
T1換線執行較成熟 成對抗BLG優勢
除了打野與前期資源爭奪，魚丸也點出換線戰術可能是 T1 的優勢之一，「今年韓國隊伍在換線的執行上，整體表現明顯比中國隊伍成熟」，T1 若能善用換線調整對線組合，就有機會避開 BLG 擅長的正面對線，重新安排隊伍前期的發育與資源分配。
魚丸提到，如果 BLG 下路能夠取得優勢，BLG 上路 Bin 其實不一定需要強行在線上取得擊殺或多大的優勢，而是可以透過帶線與拉扯牽制對手；因此，Bin 選手如何配合團隊換線，以及兩隊在不同局勢下的戰術應變，同樣值得關注。
BP重點圍繞下路組合 Faker英雄池成T1另一張牌
至於BP策略，魚丸認為，雙方前兩場比賽可能會優先圍繞下路組合進行選角，尤其硬輔的選擇可能相當重要，由於 BLG 整體對線能力較強，T1 可能需要透過英雄組合與戰術安排，讓 Keria 發揮遊走及帶動地圖節奏的能力，而非單純與對手比拚線上強度。
此外，Faker 的英雄池也是 T1 在 BP 階段可以運用的優勢，本屆上場9場，Faker 就玩了9隻不同英雄，魚丸提到，「Faker 是一個不需要佔用後選位置的選手」，這也讓 T1 在 BP 階段，能讓上路 Doran、下路雙人組先看到對方角色後再選擇應對。
T1三大考驗 心態、換線與下路狀態成關鍵
綜合來看，魚丸認為，T1 對決 BLG 有三大值得關注的變數，分別是「選手心態、換線戰術執行、下路競技狀態」，尤其 T1 從瑞士輪到四強，受惠於籤運，完全沒有對上中韓隊伍，相較於前幾屆世界賽都是「前面很抖、越打越強」，今年就算在選手經驗上有絕對優勢，但心態能否調適非常重要。
至於 BLG，下路 Viper 今年狀況很不穩定，八強賽雖然表現非常突出，但也不知道是否為曇花一現；魚丸預測，T1 和 BLG 很高機率會鏖戰到第5局，考量到 T1 歷史在 Bo5 面對中國戰隊14勝0敗，且決勝局特別強的體質，T1 有機會以3:2取勝，BLG 若想擊退 T1，則要避免夜長夢多，儘早結束比賽。
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魚丸認為，T1 與 BLG 這場系列賽，打野對決將是最重要的觀察焦點，Oner 近期在比賽中較難獨立創造節奏，尤其當隊友對線處於劣勢，或無法提供足夠線權時，Oner 就比較難主動帶動地圖攻勢；相較之下，BLG 打野 Xun 較具備主動尋找機會、干擾對手對線的能力，這也讓雙方打野在前期的發揮格外重要。
魚丸也提到，兩隊下路都有相當強勁的對線能力，如果 BLG 能夠透過下路取得優勢，進一步讓打野介入對線，T1 的 Oner 就可能陷入難以施展的局面，因此，這場比賽不只是打野個人實力的較量，更要看誰能率先找到下路突破口，將優勢轉化為整體地圖節奏。
魚丸進一步分析，今年世界賽不少隊伍相當重視第一條小龍，前期往往就會積極圍繞河道及野區展開碰撞，因此第一波野區攻防將是重要指標，尤其 T1 與 BLG 的中下路都有一定實力，誰能率先取得線權、優先支援河道，將直接影響打野能否順利爭奪小龍。
魚丸強調，除了打野何時介入下路之外，中路能否及時支援、下路前期換血是否取得優勢，也都是影響第一條小龍歸屬的重要因素，假如其中一方能率先掌握河道主動權，不僅有機會拿下首龍，也可能進一步掌握前期野區節奏，讓對手陷入被動。
除了打野與前期資源爭奪，魚丸也點出換線戰術可能是 T1 的優勢之一，「今年韓國隊伍在換線的執行上，整體表現明顯比中國隊伍成熟」，T1 若能善用換線調整對線組合，就有機會避開 BLG 擅長的正面對線，重新安排隊伍前期的發育與資源分配。
魚丸提到，如果 BLG 下路能夠取得優勢，BLG 上路 Bin 其實不一定需要強行在線上取得擊殺或多大的優勢，而是可以透過帶線與拉扯牽制對手；因此，Bin 選手如何配合團隊換線，以及兩隊在不同局勢下的戰術應變，同樣值得關注。
至於BP策略，魚丸認為，雙方前兩場比賽可能會優先圍繞下路組合進行選角，尤其硬輔的選擇可能相當重要，由於 BLG 整體對線能力較強，T1 可能需要透過英雄組合與戰術安排，讓 Keria 發揮遊走及帶動地圖節奏的能力，而非單純與對手比拚線上強度。
此外，Faker 的英雄池也是 T1 在 BP 階段可以運用的優勢，本屆上場9場，Faker 就玩了9隻不同英雄，魚丸提到，「Faker 是一個不需要佔用後選位置的選手」，這也讓 T1 在 BP 階段，能讓上路 Doran、下路雙人組先看到對方角色後再選擇應對。
綜合來看，魚丸認為，T1 對決 BLG 有三大值得關注的變數，分別是「選手心態、換線戰術執行、下路競技狀態」，尤其 T1 從瑞士輪到四強，受惠於籤運，完全沒有對上中韓隊伍，相較於前幾屆世界賽都是「前面很抖、越打越強」，今年就算在選手經驗上有絕對優勢，但心態能否調適非常重要。
至於 BLG，下路 Viper 今年狀況很不穩定，八強賽雖然表現非常突出，但也不知道是否為曇花一現；魚丸預測，T1 和 BLG 很高機率會鏖戰到第5局，考量到 T1 歷史在 Bo5 面對中國戰隊14勝0敗，且決勝局特別強的體質，T1 有機會以3:2取勝，BLG 若想擊退 T1，則要避免夜長夢多，儘早結束比賽。
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