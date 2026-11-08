這場是他生涯35歲之後，累積第16次單場攻下超過40分，正式超越「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），成為NBA史上第一人。

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柯瑞命中率高達68.4% 轟下41分全能表現

柯瑞大回春 超越詹姆斯、喬丹登頂歷史第一

本季開打前，這項紀錄由持續刷新出賽紀錄的42歲世界巨星詹姆斯保持，他在35歲後有15場砍下至少40分，但柯瑞本季打出大回春表現，上月29日對灰狼才砍44分，一舉追平詹皇，本場又正式打破紀錄。

🏀NBA史上35歲以上球員「單場40+得分」次數排行榜：

金州勇士今（8）日立經延長賽126：119擊敗奧蘭多魔術，取得7連勝，38歲當家球星柯瑞（Stephen Curry）全場砍下41分、6籃板與6助攻，賽後寫下極具歷史意義里程碑，柯瑞本場展現極高水準投射手感與宰制力，全場僅出手19次就命中13球，投籃命中率高達68.4%；其中最標誌性的三分球更是10投5中，憑藉驚人得分效率，柯瑞繳出41分、6籃板、6助攻全能數據，正負值達到+11，向世人證明他依然是聯盟中最具毀滅性的得分武器。在NBA長達80年歷史上，隨著年齡增長與體能下滑，要在35歲後單場砍下40分極具挑戰。下列為這份名單NBA史上35歲以上球員「單場40+得分」榜單，柯瑞不僅超越詹姆斯，也一舉壓過「籃球之神」喬丹與得分機器杜蘭特，成為史上第一人。史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry） — 16次勒布朗·詹姆斯（LeBron James） — 15次麥可·喬丹（Michael Jordan） — 12次凱文·杜蘭特（Kevin Durant） — 9次詹姆斯·哈登（James Harden） — 6次卡里姆·阿卜杜爾-賈巴爾（Kareem Abdul-Jabbar） — 4次