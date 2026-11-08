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▲王思佳認為夫妻印雙面名片相當不容易，「這個東西妳要想的到，還要做得到，老公還要願意，這三件事情要多難達成？是不是很厲害！」（圖／中天提供）

女星劉伊心在2017年與大她24歲的「老虎牙子」品牌創辦人、執行長林志隆登記結婚，近日她現身節目《歐耶一級棒》，遭王思佳爆料很有心機：「人家看老公可能是每天盯、打電話什麼的，這個女人不得了，她深入他的生活當中。」她當場秀出劉伊心老公的名片暗藏玄機：「她老公是董事長，出去難免要遞名片，名片背面就是她！」超狂馭夫術讓全場來賓直呼高招。《歐耶一級棒》最新一集聊到「後宮甄嬛傳真人版！女人最懂女人，這杯『綠茶』好大一杯」，邀請到女星們分享自身經歷。其中王思佳點名同場來賓劉伊心很有心機，直言人家看管老公可能是每天盯、打電話，但對方卻深入老公的生活當中。王思佳當眾秀出劉伊心老公的名片暗藏玄機：「她老公是董事長，出去難免要遞名片，名片背面就是她！」這行為讓全場來賓直呼高招。王思佳接著說：「這個東西妳要想的到，還要做得到，老公還要願意，這三件事情要多難達成？是不是很厲害！」對此，劉伊心聽了則趁機放閃說是老公太愛她，表示印雙面名片這件事，是因為每次跟老公出去各種場合她都不帶名片，所以老公每次要解釋就覺得尷尬、不好意思，「他就想說把我印在後面，這樣也很環保。」而提到心機女，劉伊心爆料剛出道時曾遇到心機重的學姐，對方如今已離開演藝圈，她說：「我當年剛出道，有個學姐我每次去公司遇到她都不理我們，下巴永遠抬很高，因為我們很嫩、很新。」但讓她感到意外的是，有次拍戲時對方竟然主動來探班，劉伊心透露：「那時候我接到一部戲，結果我經紀人說她要來探班，還買了當時很知名、不便宜的甜點，我想說怎麼會？她平常對我敵意這麼深，鳥都不鳥我。」果然對方到了片場從沒正眼看過劉伊心：「我就坐在那邊化妝，她一來，拿著甜點看都沒看我，就去找導演、製作人，跟所有工作人員打招呼，那個甜點，一份都沒有我的。」來探班是另有目的，也讓劉伊心相當傻眼。更多精彩內容將在中天綜合台每週一至週五晚間10點《歐耶一級棒》播出。