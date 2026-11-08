你可能天天逛全聯，卻不一定知道店裡有些「隱藏功能」超好用！像是手機沒訊號時，可以連免費Wi-Fi；帶雨傘推購物車時，車體後方不起眼的小洞其實另有用途；就連蔬果標籤上的3位數，以及大家常用的福利點、印花貼紙，也都有不同規則。這些都是平常買菜時很容易忽略的小細節，《NOWNEWS》一次整理全聯5大實用小密技，讓你下次逛全聯時，不只會買，還能買得更方便、更划算。
買菜順便打疫苗！全聯120家門市提供公費疫苗接種
全聯近年深化社區服務功能，今年已連續第10年與政府合作，在全台指定門市設立公費流感及新冠疫苗接種站，開放給符合公費疫苗施打資格的民眾，包含長者、幼兒、孕婦以及50歲至64歲無高風險慢性病成人等對象，在買菜之餘就能順便完成每年重要疫苗接種。
符合資格者完成疫苗接種後，除了可依疾管署活動規定累積高達1350健康幣（流感疫苗450幣、新冠疫苗900幣），全聯、大全聯指定門市另外加碼健康禮物，贈送1份當季水果、1瓶礦泉水。
全聯結帳卡住別急！免費Wi-Fi密碼公開：3步驟快速連線
許多民眾逛全聯時，若門市位於地下室或處於建築死角，常會遇到沒網路、無法手機結帳的尷尬場面，全聯其實悄悄提供了全台統一的免費無線網路服務，只需透過簡單3步驟即可順利連網。
1、在全聯賣場內，打開手機Wi-Fi無線網路搜尋功能。
2、尋找名稱為「PX_GUEST」的Wi-Fi訊號並連線。
3、密碼輸入連續8個8（88888888）即可免費連線。
資深店員貼心分享，這組免費Wi-Fi密碼全台門市統一，只要手機成功連線過一次，日後到其他相同網路設定的分店時，通常就能自動完成連線。
推車後方「一個小洞」隱藏神奇用途！固定雨傘不忘拿
許多長輩習慣出門帶傘，除了遮陽之外，也用於輔助行走，不過買菜時拿著長柄傘相對不便。其實全聯購物車握把的小圓孔可放置長傘，將長傘順著小孔插入，搭配下方的圓環托住傘尖，就能讓長傘直立固定在購物車上，方便空出雙手購物，也不用擔心放在門口傘架忘了帶走。除此之外，推車小洞位置也能用來掛小購物袋。
不過要注意的是，如果是下雨天撐傘，雨傘已經非常濕，進入賣場前建議先使用傘套或將雨水甩乾，避免雨水滴落地面造成其他顧客滑倒。若門市設有傘桶，也可以依現場規定放置。
蔬果新鮮度自己看！解密標籤上的3位數「太陽日」
許多細心的消費者發現，全聯部分盒裝蔬菜與水果標籤上，常常印著「74」或「196」這類三位數數字，既不是價格，也不是有效日期標示。
根據業內人士說明，這些數字其實是農業與生鮮流通領域廣為使用的日期編碼「太陽日」，從每年1月1日開始作為第1天起算，依序排到第365天，代表該批蔬果採收、包裝或出貨的確切日期。
標籤數字「1」：代表1月1日出貨包裝
標籤數字「74」：代表3月15日出貨包裝
標籤數字「196」：代表7月15日出貨包裝
因此能從「太陽日」推算出該盒蔬果包好上架的時間，不過生鮮專家提醒，「太陽日」主要是供物流與庫存追蹤使用，挑選生鮮時，仍應以蔬果外觀是否飽滿、有無萎凋腐敗，以及包裝上的實際保存日期作為首要判斷標準。
福利點、印花貼紙、活動積分搞混了？全聯3大集點攻略速懂
全聯結帳時的集點機制相當多元，但「福利點」、「印花貼紙」與「活動積分」常常讓消費者分不清楚，搞清楚其中差異才能避免點數過期失效，把每一分錢都發揮最大價值。
📍福利點：基本現金回饋
◾累積規則：福利卡會員單筆消費符合條件者，每滿100元贈送3福利點（未滿百元不計點）。
◾折抵價值：每10福利點可折抵1元現金（即100點折10元，1000點折100元）。
◾使用期限：基本消費所累積的福利點永久沒有使用期限，可透過PX Pay轉贈親友。
📍印花貼紙：檔期精品換購
◾累積規則：配合特定檔期（如CASABLANCA HOME寢具檔期），單筆每滿200元贈送1枚印花。
◾使用方式：集滿指定數量可加價換購限量專屬商品，不能直接折抵消費金額。
📍活動積分：特定類別專屬換購
分為全店積分（如康寧餐具×LISA LARSON聯名檔期，每滿100元贈1分）、日用品積分（如San-X Universe日用品積分樂，買指定日用品每滿100元贈1分）與生鮮積分，達到指定積分後，可用優惠價加價換購限定周邊，活動結束後積分失效。
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全聯近年深化社區服務功能，今年已連續第10年與政府合作，在全台指定門市設立公費流感及新冠疫苗接種站，開放給符合公費疫苗施打資格的民眾，包含長者、幼兒、孕婦以及50歲至64歲無高風險慢性病成人等對象，在買菜之餘就能順便完成每年重要疫苗接種。
符合資格者完成疫苗接種後，除了可依疾管署活動規定累積高達1350健康幣（流感疫苗450幣、新冠疫苗900幣），全聯、大全聯指定門市另外加碼健康禮物，贈送1份當季水果、1瓶礦泉水。
許多民眾逛全聯時，若門市位於地下室或處於建築死角，常會遇到沒網路、無法手機結帳的尷尬場面，全聯其實悄悄提供了全台統一的免費無線網路服務，只需透過簡單3步驟即可順利連網。
1、在全聯賣場內，打開手機Wi-Fi無線網路搜尋功能。
2、尋找名稱為「PX_GUEST」的Wi-Fi訊號並連線。
3、密碼輸入連續8個8（88888888）即可免費連線。
資深店員貼心分享，這組免費Wi-Fi密碼全台門市統一，只要手機成功連線過一次，日後到其他相同網路設定的分店時，通常就能自動完成連線。
許多長輩習慣出門帶傘，除了遮陽之外，也用於輔助行走，不過買菜時拿著長柄傘相對不便。其實全聯購物車握把的小圓孔可放置長傘，將長傘順著小孔插入，搭配下方的圓環托住傘尖，就能讓長傘直立固定在購物車上，方便空出雙手購物，也不用擔心放在門口傘架忘了帶走。除此之外，推車小洞位置也能用來掛小購物袋。
不過要注意的是，如果是下雨天撐傘，雨傘已經非常濕，進入賣場前建議先使用傘套或將雨水甩乾，避免雨水滴落地面造成其他顧客滑倒。若門市設有傘桶，也可以依現場規定放置。
許多細心的消費者發現，全聯部分盒裝蔬菜與水果標籤上，常常印著「74」或「196」這類三位數數字，既不是價格，也不是有效日期標示。
根據業內人士說明，這些數字其實是農業與生鮮流通領域廣為使用的日期編碼「太陽日」，從每年1月1日開始作為第1天起算，依序排到第365天，代表該批蔬果採收、包裝或出貨的確切日期。
標籤數字「1」：代表1月1日出貨包裝
標籤數字「74」：代表3月15日出貨包裝
標籤數字「196」：代表7月15日出貨包裝
因此能從「太陽日」推算出該盒蔬果包好上架的時間，不過生鮮專家提醒，「太陽日」主要是供物流與庫存追蹤使用，挑選生鮮時，仍應以蔬果外觀是否飽滿、有無萎凋腐敗，以及包裝上的實際保存日期作為首要判斷標準。
全聯結帳時的集點機制相當多元，但「福利點」、「印花貼紙」與「活動積分」常常讓消費者分不清楚，搞清楚其中差異才能避免點數過期失效，把每一分錢都發揮最大價值。
📍福利點：基本現金回饋
◾累積規則：福利卡會員單筆消費符合條件者，每滿100元贈送3福利點（未滿百元不計點）。
◾折抵價值：每10福利點可折抵1元現金（即100點折10元，1000點折100元）。
◾使用期限：基本消費所累積的福利點永久沒有使用期限，可透過PX Pay轉贈親友。
📍印花貼紙：檔期精品換購
◾累積規則：配合特定檔期（如CASABLANCA HOME寢具檔期），單筆每滿200元贈送1枚印花。
◾使用方式：集滿指定數量可加價換購限量專屬商品，不能直接折抵消費金額。
📍活動積分：特定類別專屬換購
分為全店積分（如康寧餐具×LISA LARSON聯名檔期，每滿100元贈1分）、日用品積分（如San-X Universe日用品積分樂，買指定日用品每滿100元贈1分）與生鮮積分，達到指定積分後，可用優惠價加價換購限定周邊，活動結束後積分失效。