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2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）將於11月12日開打，中華隊、日本武士隊都在這2天展開熱身賽、驗收集訓成果。日本隊昨（7）日打線大爆發，全隊狂敲14安，包含渡部聖彌、長谷川信哉的全壘打，以10：4大勝千葉羅德海洋隊。中華隊總教練高志綱今（8）日表示，日本隊狀況不錯，絕對不能期待對方打不好，要想辦法破解對手，「特別是投捕手這邊可能要再花一點心思去做一些研究。」亞冠賽將於11月12日點燃戰火，台、日、韓、澳都磨刀霍霍，中華隊、澳洲隊要力拚隊史首度闖入冠軍賽，韓國隊要爭取隊史首冠，日本隊則是目標賽史3連霸。昨日中華隊進行首場熱身賽，雖然5：2擊退味全龍，但打線僅敲出5支安打，並未完全發揮，總教練高志綱前役賽後表示，串聯度仍需要加強。日本隊昨日也進行首場熱身賽，打線全面爆發，首局就先發制人，靠著渡部聖彌的3分砲、長谷川信哉的2分砲灌進5分。次局再藉由渡部聖彌與度會隆輝接連敲出適時安打添加3分，全場敲出14安、灌進10分。投手群聯手壓制羅德海洋隊打線，終場以10：4大勝，打擊狀態相當火燙。高志綱昨日也有觀看日本隊熱身賽，「狀況看起來很不錯，我們守備方面，特別是投捕手這邊可能要再花一點心思去做一些研究。」高志綱直言，日本隊主力打者都有發揮，「可以入選國家隊，代表一定有基本的實力，只是當下有沒有發揮出來。」高志綱進一步表示，絕對不能期待對方打不好，「我們還是要想辦法去破解他們，要做一點研究。」中華隊將於11月12日開幕戰交手日本隊，力拚賽史對戰首勝。雙方過去2屆賽事都由日本隊獲勝，2017年日本隊8：2輕取中華隊、2023年日本隊4：0完封中華隊。