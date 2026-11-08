生涯前10場就累積「至少200分、50個籃板與25次助攻」，追平「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）紀錄，並列NBA史上最快達標全能數據的球員

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倫德伯格又繳全能演出 成喬丹後史上第一人

他在生涯僅僅開季前10場比賽中，累積222分、72籃板與40助攻，達成生涯前10戰「至少200分、50個籃板與25次助攻」，場次追平喬丹（Michael Jordan），並列史上最快。

瞄準年度最佳新人！有望打破勇士長達32年首見紀錄

勇士隊史上一位拿下NBA年度最佳新人獎的球員，已經要追溯到1993-94賽季傳奇名將韋伯，自韋伯獲獎後的32年來，勇士雖然培養出不少球星，卻再也未曾誕生過任何一位最佳新人。

金州勇士今（8）日主場與奧蘭多魔術糾纏到延長賽，最終126：119贏球豪取7連勝。選秀第11順位即戰力新人倫德伯格（Yaxel Lendeborg）全場攻下23分、8籃板與3火鍋，，若按此表現，倫德伯格有望挑戰成為1994年韋伯（Chris Webber）以來，勇士近32年來第一位年度最佳新人獎得主。本場比賽倫德伯格再度先發上陣，包含延長賽在內出賽37分25秒，全場15投9中、三分4投2中、罰球4罰3中，攻下23分、8籃板、3助攻，防守端更送出3次火鍋，攻防兩端全面影響力，無疑是勇士能扛住魔術反撲、收下勝利的關鍵功臣之一。這場比賽過後，倫德伯格也以菜鳥之姿正式載入NBA歷史冊頁。根據數據統計，倫德伯格目前暫居年度新秀第2位，僅次於灰熊布澤爾（Cameron Boozer）。倫德博格開季至今歷史級別的狂飆演出，不僅成功填補球隊的戰力缺口，其強大的數據產出與適應力，也讓他成為本賽季「年度最佳新人」熱門人選。若勇士能承續維持目前7勝3敗，將極有機會挑戰成為隊史自1994年韋伯之後，第一位抱回新人王獎盃的超級新星，同時也是隊史第7位。