我是廣告 請繼續往下閱讀

全球科技股出現明顯回檔，不過，專家認為，短線股價修正並不代表AI趨勢出現反轉，AI變革潛力仍持續看好，在市場領先族群快速輪動、AI機會由科技向更多產業擴散之際，與其猜測下一個贏家，建議降低單一市場與產業集中度，更適合長期參與全球經濟與科技創新的核心配置思維，定期定額亦是克服人性、降低擇時壓力的投資方式，建議透過紀律投入分散不同市場時點的波動，避免因短期漲跌而追高殺低。貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）基金經理人楊貽甯表示，美國期中選舉後，全球科技股震盪加劇，AI投資熱潮也迎來市場更嚴格的檢視，然而，短線股價修正並不代表AI趨勢出現反轉，AI變革潛力仍持續看好，且科技股賣壓並未全面擴散至所有產業，反映市場正在進行更明顯的產業輪動，投資須將過往高度集中AI或少數科技巨頭的布局方式，擴大至不同產業。楊貽甯分析，從最新企業動態來看，AI資本支出與相關營收成長動能仍受到市場關注，而AI所帶來的生產力提升與應用機會，也正逐步由半導體、雲端運算等基礎建設，向電商、支付、醫療、工業等更多產業擴散。楊貽甯認為，在市場領先族群快速輪動、AI機會由科技向更多產業擴散之際，與其猜測下一個贏家，不妨透過全球市場一次布局、降低單一市場與產業集中度，更適合作為長期參與全球經濟與科技創新的核心配置思維；而定期定額正是克服人性、降低擇時壓力的投資方式，建議透過紀律投入分散不同市場時點的波動，避免因短期漲跌而追高殺低，讓投資人更有機會留在市場、參與長期成長契機。