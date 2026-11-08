我是廣告 請繼續往下閱讀

認為社會沒有「討厭民進黨」大氛圍 籲藍營別全推給沉默螺旋

2026台北市長選戰進入倒數，民進黨參選人沈伯洋掀起的「洋流」蔚為話題，引起部分評論人士認為，藍營支持者可能受到「沉默螺旋」影響，不願公開表態。對此，媒體人黃揚明昨（7）日指出，2014年選前也曾出現類似討論，但他認為，今年的蔣萬安不是當年的連勝文，沈伯洋也不是當年的柯文哲，選戰氛圍並不相同。他更直言，目前社會並無「討厭民進黨」的大氛圍，「這對『洋流』的崛起絕對有利」，提醒藍營「不要事事都認為是『沉默螺旋』」，畢竟不到投票當天，都無法驗證是否真有這種現象。黃揚明昨發文指出，現在有些意見領袖，包括吳子嘉、楊渡，都推論「洋流」下的藍營選情存在「沉默螺旋」現象，讓藍營支持者不願表態，但其實2014年選前，也有過類似的分析與討論。黃揚明表示，「如果今年與2014的氛圍類似，那就不是『沉默螺旋』的問題，而是『討厭國民黨』的問題，那麼，洋流大勝的機率就很高了。」他也反問，「但現在真的是2014的氛圍嗎？」他認為現在的蔣萬安不是2014的連勝文、沈伯洋更不會是2014的柯文哲。尤其「現在社會上並無『討厭民進黨』的大氛圍」，認為「討厭民進黨」只侷限在部分在野黨支持者身上，「這對『洋流』的崛起絕對有利」。黃揚明提醒，藍營不要事事都認為是「沉默螺旋」，因為不到票投出來的那天，都無法驗證到底有沒有這回事。