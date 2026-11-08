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國旅補助延長重點懶人包：每人最高折2500元、26家樂園免費玩

▲Taiwan PASS雙省方案說明。（圖／觀光署提供）

國旅補助經費僅用5成！業者揭「補助用不完」致命傷

原訂11月底截止的2026國旅補助延長了！交通部觀光署宣布「平日住宿獎助」及「遊樂園留宿活動」延長至12月31日，民眾週日至週四入住合法旅宿，一般地區最高可折抵2000元、離島最高2500元，還有26家指定主題樂園免費入園等優惠。不過，總額15.3億元的住宿補助經費實施至今僅使用約5成，為何補助用不完，旅宿業者也點出致命傷，包括平日請假成本太高、週五不適用。為促進國人平日旅遊與深度消費，觀光署投入33.3億元執行「觀光雙輪驅動方案」，其中最受關注的「平日住宿獎助」適用於週日至週四平日（國定假日及連續假期不適用），民眾入住合法的國旅旅宿即可享有以下折扣與優惠。◾一般地區週日至週四住宿：首晚折抵800元、連住同一家第2晚最高折1200元，最高折2000元。◾離島地區週日至週四住宿：首晚折抵1000元、連住第2晚最高折1500元，最高折2500元。◾平日入住合法旅宿，憑發票或憑證可兌換全台26家指定主題樂園免費入園1次。◾Taiwan PASS套票，搭配大眾運輸與旅遊行程，原價5折優惠。觀光署統計已有超過328萬人登錄參與、折抵房間數達80.4萬間，全台第二晚連住率也超過5成，不過在第一線旅宿業者眼中，國旅補助的實際振興效果有限。原先國旅補助預計在11月30日截止補助，不過因為經費還未使用完畢，行政院宣布延長至12月31日，業者也直言「補助用不完」的關鍵原因。業者坦言，對民眾來說，請假成本高，若是平日請特休寧可選出國。尤其9月以來多個連續假期皆不適用平日補助，民眾特休寶貴，若要特別在平日請假出遊，絕大多數人會選擇安排國外旅遊。此外，平日補助限制僅能於週日至週四使用，最關鍵的週五晚上被排除在外，旅宿業者李奇嶽分析，首晚僅補助800元，對民眾而言請假1天的隱性成本遠高於補助金額，若無法搭配週五連假，民眾安排3天2夜平日行程的意願就會大打折扣。面對經費過半未用的現況，觀光署強調，第二晚連住率突破5成，其中花蓮、澎湖、台東、連江、屏東及金門表現最亮眼，顯示國旅補助已逐步發揮效益，引導國人安排深度旅遊。