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北市每4人就有1名長者 無障礙交通需求持續攀升

通用計程車301輛掉到138輛

補助期滿車輛恐轉做包車、長照 民眾未必叫得到

陳怡潔籲設續留獎勵 不能讓無障礙交通變成「碰運氣」

台灣已進入超高齡社會，北市65歲以上人口逼近60萬人，台北市士林、北投區市議員候選人陳怡潔發現，無障礙交通需求持續增加，但市府列管的通用計程車卻愈來愈少，據統計，市府截至今年8月列管的通用計程車僅剩138輛，相較2019年的301輛，7年間減少163輛，減幅高達54.2%，她呼籲應打造高齡友善城市，要更積極打造無障礙公共運輸服務量能。陳怡潔表示，根據市府統計，2026年6月台北市65歲以上人口已達59萬7054人，占全市人口24.61%，將近每4名市民就有1名長者，隨著人口老化，輪椅使用者、行動不便者，以及有就醫、復健需求的長者持續增加，無障礙交通已不只是身心障礙者的需求，更是整個城市必須提前準備的公共服務。陳怡潔表示，原本為彌補復康巴士不足而推動的通用計程車，卻未能隨著高齡人口成長而擴充。她指出，根據市府公布的「臺北市通用計程車營運概況」，2019年的通用計程車有301輛，2025年11月只剩156輛，當月載客1萬7759趟，其中無障礙服務1萬7131趟；到了2026年8月，車輛又降至138輛，當月載客1萬6571趟，無障礙服務降至1萬6084趟。陳怡潔指出，一般計程車未必能讓輪椅使用者直接乘車，復康巴士則有服務資格、預約時間及運能限制，通用計程車因具備輪椅升降或斜坡設備，能提供較彈性的點對點接送，原本就是補足無障礙運輸缺口的重要工具，對行動不便者而言，能否順利叫到車，可能決定能不能準時就醫、持續復健，甚至能否正常外出與參與社會生活。「城市是否友善，不是只看捷運站有多少電梯，而是當一個行動不便的長者想出門時，能不能找到安全、負擔得起的交通工具。」陳怡潔說，雖然公共運輸處曾解釋，部分通用計程車雖退出5年補助列管，但不代表退出市場，可能轉往長照服務或自行接案，但她質疑，這些還在市場的車子，需要的民眾叫得到嗎？陳怡潔認為，通用計程車在政府補助及管理期間，須配合預約派遣、營運紀錄與服務品質管理，但補助期滿後，可能轉向旅遊包車、長途接送等較具經濟效益的服務。陳怡潔進一步指出，通用計程車與一般計程車不同，特殊車型購置成本高，加裝輪椅固定、升降設備還需額外支出，駕駛接送輪椅乘客也需要更長的上下車與服務時間，即使政府提供購車補助及營運獎勵，若無法合理反映成本，業者自然可能在補助期滿後轉向其他收入較穩定的服務，政府必須正視，無障礙運輸具有公共服務性質，不能完全依賴市場機制維持供需。陳怡潔說，交通部雖已調整營運獎勵制度，讓每月載運輪椅乘客達65趟的業者，可以選擇依停留服務時間及空駛里程計算補助，但市府仍應檢討現行誘因是否足以吸引駕駛長期投入。陳怡潔主張，北市府應建立通用計程車的長期運能保障機制，包括針對補助期滿車輛提供續留獎勵，鼓勵持續加入政府認可的預約派遣系統；依照實際接送輪椅乘客的服務時間、空車行駛成本及偏遠地區需求，研議差別化營運獎勵；並建立車輛退出列管前的預警及補充制度，避免舊車持續退出，新車卻無法及時補足。「超高齡社會需要的，不只是敬老金或福利補貼，還要讓長者走得出去、回得了家。」陳怡潔呼籲市府正視通用計程車列管運能持續減少的警訊，建立能夠長期維持服務的政府保障機制，「不能補助5年就撒手，政府不該讓民眾使用無障礙交通運具變成碰運氣的服務。」