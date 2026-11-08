男星陳鴻近日出面分享自己被詐騙2000萬元的故事，引發粉絲關注。而陳鴻不僅遇上詐騙，最低潮時，還在母校被霸凌。陳鴻說自己回到明新科大當餐飲老師，有人搞小團體故意排擠他，還趁他開會期間，把他宿舍的寢具拿去跟旅廚系所用的抹布一起洗，想逼走他；陳鴻最後因此選擇直接離職，不願再浪費時間糾纏。
陳鴻回母校任教卻遭霸凌！寢具被丟去跟抹布一起洗
陳鴻近日上網路節目《防詐特攻隊》分享人生低潮，除了遭遇詐騙事件外，他也首度公開自己任教期間被霸凌的往事。陳鴻說他本來以為校園是最單純的地方，但後來發現人心險惡，現在教學環境已跟他念書時大不相同，學校不准他們當掉學生，他覺得自己只是在「陪公子唸書」，當老師已經得不到校方與學生的尊重。
而陳鴻在教學上的堅持，也被認為是自以為是，他說學校內後來開始有人搞小團體排擠他：「一個學校為了要對付一個專院的老師，要把他逼宮，居然利用開會的時間，把我宿舍裡面的寢具放到跟旅廚系所用的那一些抹布一起去清洗，希望能夠把我逼走。」
陳鴻還拿出對話紀錄證實確有此事，他說自己每次去新竹上課要通車2小時，付出心力卻得不到應有的回報，更從專任教師被迫調成兼任，因此他最後選擇直接離職，不想再浪費時間：「我覺得到現在，我回過頭來，非常謝謝董事長，如果不是妳當初兩年前，拍胸脯跟我說包在妳身上，到後來我問妳，妳說不出話來，那我趕快把我的時間拿去做我該做的事。」
陳鴻離開學校重返主持圈！手握2檔新節目
陳鴻如今已回歸主持圈，主持公視台語台的美食與文化節目《阿媽的灶跤》，以及花東縱谷國家風景區管理處推出的深度旅遊節目《縱谷食光》，他說要不是有這些小人在背後使招，他可能也沒想過還會再回來做節目，只能說一切都是人生的歷練。
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陳鴻近日上網路節目《防詐特攻隊》分享人生低潮，除了遭遇詐騙事件外，他也首度公開自己任教期間被霸凌的往事。陳鴻說他本來以為校園是最單純的地方，但後來發現人心險惡，現在教學環境已跟他念書時大不相同，學校不准他們當掉學生，他覺得自己只是在「陪公子唸書」，當老師已經得不到校方與學生的尊重。
而陳鴻在教學上的堅持，也被認為是自以為是，他說學校內後來開始有人搞小團體排擠他：「一個學校為了要對付一個專院的老師，要把他逼宮，居然利用開會的時間，把我宿舍裡面的寢具放到跟旅廚系所用的那一些抹布一起去清洗，希望能夠把我逼走。」
陳鴻還拿出對話紀錄證實確有此事，他說自己每次去新竹上課要通車2小時，付出心力卻得不到應有的回報，更從專任教師被迫調成兼任，因此他最後選擇直接離職，不想再浪費時間：「我覺得到現在，我回過頭來，非常謝謝董事長，如果不是妳當初兩年前，拍胸脯跟我說包在妳身上，到後來我問妳，妳說不出話來，那我趕快把我的時間拿去做我該做的事。」
陳鴻如今已回歸主持圈，主持公視台語台的美食與文化節目《阿媽的灶跤》，以及花東縱谷國家風景區管理處推出的深度旅遊節目《縱谷食光》，他說要不是有這些小人在背後使招，他可能也沒想過還會再回來做節目，只能說一切都是人生的歷練。