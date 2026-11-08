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我國向美國採購66架全新F-16C／D Block 70戰機，繼10月2日首批2架次抵台後，今（8）日第二批3架戰機也順利飛抵臺東志航基地，空軍稍早證實此事，據了解，此次飛返的飛行員，其中一位是女飛官，稍早一度傳出是年初春巡被媒體封為「捍衛女戰士」的上尉女飛官陳怡慈，不過據悉應是其他人。第二批3架次F-16V今上午11時順利飛抵台東志航基地，機身編號分別為6729、6731及6732號，飛官降落時也比出象徵空軍嘉義21作戰隊「正氣中隊」的「21」手勢，也意喻部隊精神和榮光。針對F-16V第二批3架次抵台，空軍司令部進一步表示，本案在美方專案辦公室及相關部門協力下，已建立穩定生產與交運流程，後續將依計畫推展部隊接裝訓練，逐步達成初始作戰能力。我國現有140架F-16V，是由既有的140架F-16A/B以「鳳展計畫」升級而成，全面提升機身結構、航電、偵蒐集武裝性能，強化匿蹤性、遠距偵查及視距外作戰能力，另外空軍又以代號「鳳祥專案」，斥資2,472億向美國採購66架F-16V新機，全數交機後，將成為全球擁有最多架F-16V的國家。原定F-16V首架機出廠時間為2023年第四季，但受到疫情影響延宕，直到去年5月才出廠，而原先維持在2026年底前完成全數交機，但空軍司令部參謀長李慶然去年首度坦承，「評估風險相當高」，國防部長顧立雄也說，軍售案沒有罰款，但是相關補償的措施，美方已釋出善意，國防部會來協調，應會有具體的補償措施，方案出來之後會再跟各位報告。