我是廣告 請繼續往下閱讀

Sony復刻47年前Walkman耳機

▲Sony復刻47年前Walkman經典耳機，推出全新MDR-3R，保留細長金屬頭帶、橘色海綿耳墊等復古設計，搭配USB-C接頭，讓經典耳機也能與現代裝置連接。（圖／翻攝Sony官網）

新款海綿耳墊更柔軟、輕巧舒適

Sony MDR-3R向1979年初代Walkman耳機致敬，延續經典金屬頭帶與圓形耳罩設計，搭配可替換的藍色、橘色海綿耳墊，整副耳機不含線材僅約38公克。（圖／Sony提供）▲

Sony經典Walkman耳機睽違47年重新回歸，迎接品牌創立80週年，Sony復刻1979年初代Walkman耳機，推出全新MDR-3R，保留經典藍橘色海綿耳墊與金屬頭帶，將傳統耳機接頭升級為USB-C，不必充電、也不用藍牙配對，插上相容裝置就能聽音樂，還同步推出Netflix熱門影集《怪奇物語》聯名款。標準版海外售價換算約新台幣1970元，聯名款約2620元，台灣上市時間及售價則尚未公布。1979年Sony推出初代Walkman TPS-L2卡式隨身聽，當年搭配的MDR-3L2耳機，也成為隨身音樂文化的經典。這次Sony重新打造MDR-3R，保留細長金屬頭帶、圓形耳罩及藍橘色海綿耳墊，連包裝盒、說明書都參考當年的設計，彷彿回到47年前。雖然外型復古，內部卻加入現代化設計，搭載重新開發的23mm驅動單體，整副耳機不含線材僅重約38公克，傳統3.5mm接頭也改成USB-C，支援相容的手機、平板及電腦，不需要充電或藍牙配對，插上就能聽音樂，還有麥克風與實體線控。海外媒體《SoundGuys》搶先開箱實測，認為新款海綿耳墊比舊款更加柔軟，輕巧舒適是最大優點；不過，開放式設計幾乎沒有隔音效果，低音表現也不如現代密閉式耳機。Sony與Netflix《怪奇物語》合作推出特別版，將藍橘色耳墊換成紅黑配色，加入影集標誌與專屬包裝，呼應劇中Max使用Walkman聽音樂的經典畫面。售價方面，MDR-3R標準版美國定價59.99美元（約新台幣1,970元），《怪奇物語》聯名款則為79.99美元（約新台幣2,620元）。台灣正式售價仍待Sony公布。，日本預計11月20日開賣，台灣Sony Store也已上架兩款產品介紹頁面，但截至目前尚未公布正式售價及上市日期。