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▲中信兄弟領隊彭政閔今日隨隊參加亞冠賽熱身賽，賽前前往中華隊休息室，與選手討論近況。（圖／中信兄弟提供,2026.11.8）

中華職棒中信兄弟今（8）日迎接本季最終戰，與亞冠賽中華隊進行熱身賽。兄弟領隊彭政閔受訪時談到休賽季規劃，投手、野手都會安排選手到海外訓練機構進行檢測、調整。不過兄弟今年傾向不派員前往日本沖繩冬季聯盟與澳洲職棒，彭政閔指出，澳職近年與美職體系合作，可能要下半季才能入隊，選手在銜接春訓上會過於疲憊，因此傾向不派員參賽。兄弟領隊彭政閔指出，休賽季會安排剛入隊的投手前往日本筑波大學合作的訓練機構，進行檢測、訓練以及調整，「我跟（王）建民討論過，他也了解這個機構非常具有歷史，畢竟蠻多日職、韓職球隊跟他們合作。整體累積的數據量也夠多，所以才希望由他們來幫我們投手做一些未來的檢測。」野手方面，彭政閔表示，目前有評估美國、日本的訓練機構，會在近期做出決定，「還有一個月的時間，我們希望接近明年的時候，再讓選手去，並銜接整個訓練的過程。」兄弟過往休賽季會派遣選手前往日本沖繩冬季聯盟以及澳洲職棒練功，但今年可能會中斷計畫。彭政閔指出，今年沖繩冬季聯盟經過評估，並沒有在討論計畫內，「澳洲的話，他們近幾年跟美職、日職合作蠻多的，可能會排到澳職下半季，這樣選手休息一個月再去打，回到春訓會比較累。」彭政閔解釋，澳職未來會重新調整聯盟的制度，等確定後會再討論該如何合作，「沖繩目前的計畫是這樣，會在近期做出決定是否照此規劃；但澳職會比較明確，就是（派遣）機會比較小。」