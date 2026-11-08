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日本靜岡縣西部8日凌晨發生規模5.7地震，愛知縣觀測到近30年來首見的震度5強，災情持續擴大。據日本朝日電視台系統（ANN）中午最新統計，愛知縣至少25人受傷，其中2人重傷，加上靜岡縣3人受傷，全日本至少28人受傷，目前尚無死亡報告。各地也傳出神社鳥居斷裂、房屋受損、山崩封路等災情，日本氣象廳呼籲，未來1週仍要嚴防同等規模的強震。根據日本氣象廳資料，地震發生在當地時間8日凌晨1點4分左右（台灣時間0點4分），震央位於靜岡縣西部，震源深度41公里，規模暫定為5.7。愛知縣知多市觀測到最大震度5強，是愛知縣自1997年以來首度出現震度5弱以上的地震。愛知、靜岡、岐阜、長野多地也觀測到震度5弱，名古屋、大阪、東京等地都有明顯搖晃。這起地震不會引發海嘯。重傷者包括碧南市一名女性，因劇烈搖晃導致腳踝骨折；常滑市一名50多歲女性也跌倒造成腳踝骨折。名古屋市、岡崎市、豐田市等地則有多人輕傷，多是跌倒或被掉落物品砸傷。濱松市濱名區一名80多歲老婦受到驚嚇跌倒，腰痛無法行動送醫；掛川市一名30多歲女性肩膀脫臼；森町一名90多歲老婦從床上摔落受傷。磐田市另有2名女性因頭痛與呼吸困難送醫，所幸都沒有生命危險。⛩️愛知縣豐田市永覺新町一間神社的石造鳥居，頂部被強震硬生生震斷成兩截，巨石砸落在參道上碎裂，現場已拉起封鎖線。豐橋市與犬山市各有1棟住宅確認受損。豐橋市一家汽車經銷商的玻璃也被震碎，碎片散落一地。觀測到震度4的東浦町，町公所大樓1樓到3樓至少30片大型窗戶玻璃出現巨大裂痕。當地一度接獲30多起停水與水壓不足的通報，目前已逐步恢復供水。⛰️長野縣賣木村觀測到震度5弱，公所人員表示，當時感受到長達30秒的強烈搖晃。飯田市一條縣道的邊坡發生坍方，土石、倒塌樹木與落石完全阻斷道路，目前已封閉通行。東海道新幹線部分區間一度減速行駛，多條電車路線首班車起暫停。從出雲開往東京的臥鋪特急列車「Sunrise出雲」也一度臨時停車，約290名乘客受到影響，所幸無人受傷或身體不適。由於震央位於南海海槽巨大地震的假想震源區內，不少民眾擔心是大地震的前兆。日本氣象廳評估，從這次地震的機制與規模研判，是發生在板塊內部的地震，與南海海槽巨大地震的關聯性低，對板塊交界處「預估不會造成特別影響」。愛知縣知事大村秀章警告，搖晃強烈的地區發生落石與山崩的風險極高，地震後1週內必須嚴防同等程度的地震。氣象廳也提醒，特別是接下來2到3天，要防範最大震度5強左右的地震。這起強震也讓日本政府的防災呼籲意外成為焦點。日本政府11月2日正式成立直屬內閣的「防災廳」，由首任防災大臣細野豪志統籌指揮。防災廳成立當天就發出緊急要求，呼籲各家庭儲備食物、飲用水與簡易廁所等物資，「最少3天份，最好1週份」，飲用水以每人每天3公升計算，3天就是9公升。據香港《香港01》報導，由於同一時期歐美多國也發出類似呼籲，這項囤糧建議在日本社群上被不少網友質疑是「第三次世界大戰爆發的前兆」，日本官方還一度出面闢謠。沒想到防災廳成立不到1週，就遇上愛知近30年來最強的地震，原本被嘲諷的「3日應急包」，瞬間成為網路熱搜關鍵字。日本今天地震頻傳，除了東海地區的強震，九州熊本縣上午10點53分（台灣時間9點53分）也發生規模4.3地震，最大震度4。熊本今年7月才發生最大震度7的強震，餘震至今仍未平息。