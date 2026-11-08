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國民黨高雄市長候選人柯志恩力拚翻轉高雄，日前跟在地議員邱于軒、許采蓁開直播討論「演唱會經濟」時，提出「高雄人優先購票」的概念，卻引發爭議。民眾痛批，這樣不僅可能衍生出黃牛票問題，本來要吸引外地人到高雄的目的就沒了。面對批評，柯志恩表示，是比照「信用卡優先購」模式與主辦方協商，重點是讓承擔城市負荷的納稅市民能共享發展成果。柯志恩在直播中提到，在推動演唱會經濟時，高雄市政府提供場地優惠、龐大的交通運輸、警消等行政資源，但卻有不少市民反應「在家門口開演唱會，自己卻買不到票」。因此，她認為既然城市的公共設施負荷、行政支援都是由高雄市民納稅錢支應，那未來針對實名制演唱會時，市府應積極出面與經紀公司協調，比照信用卡優惠模式，爭取高雄市民優先購票。不過柯志恩這番美意，歌迷各有看法，有人認為會助長黃牛票風潮，也有人認為少了吸引外地人到高雄來的目的，可能無法讓演唱會經濟外溢。對此，柯志恩說，這想法並非關起門來排擠外地人，現在只是拋出一個想法，很多的細節都還要再跟演唱會經紀公司進一步討論。但她的出發點是希望市民有優先選擇的權利，但比例多少，需要再精算。至於，優先給高雄人買票可能重創旅宿業，柯志恩強調，高雄在地消費能力不容忽視。若市民能進場，不只能帶動在地餐飲、商圈消費，也可以讓市民更有意願成為外地樂迷的城市導遊讓演唱會效益真正扎根地方，而不是只有承受噪音跟塞車外部成本。