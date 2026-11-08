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◼︎新北市11月9日停水範圍

▲新北市11月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市11月9日停水範圍

▲台南市11月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw

▲台南市11月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw

▲台南市11月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw

▲台南市11月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw

◼︎高雄市11月9日停水範圍

▲高雄市11月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市11月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市11月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣11月9日停水範圍

▲彰化縣11月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣11月9日停水範圍

▲南投縣11月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣11月9日停水範圍

▲雲林縣11月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣11月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義市11月9日停水範圍

▲嘉義市11月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲嘉義市11月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣11月9日停水範圍

▲屏東縣11月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲屏東縣11月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台東縣11月9日停水範圍

▲台東縣11月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎澎湖縣11月9日停水範圍

▲澎湖縣11月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲澎湖縣11月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲澎湖縣11月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲澎湖縣11月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，11月9日（週一）在以及總共10縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水調查作業等，在台南市還有長達9小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市11月9日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：11月9日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安德街154~173號(直接用水戶:停水8戶)🕦影響時間：11月9日10時至16時(共6小時)📍停水地區永和區：秀朗路二段148巷7弄、秀朗路二段176巷及得和路373巷16弄(直接用水戶:停水3戶)🕦影響時間：11月9日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安成街(安德街至安康路2段)(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：11月9日09時至18時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區安定區：中榮里。🕦影響時間：11月9日10時至16時(共6小時)降壓原因：管線漏水調查📍降壓地區南化區：東利農路。🕦影響時間：11月9日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程斷管連絡。📍停水地區新營區：東安街、東興八街及東興八街48巷1~2弄,東興八街48弄等臨近巷道。🕦影響時間：11月9日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程斷管連絡。📍停水地區將軍區：鯤鯓里。共1個村里。🕦影響時間：11月9日08時30分至17時(共8小時半)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區鳳山區：五甲三路295巷以東，五福二路(雙數戶)以西，五福二路64巷以南，漁村街92巷10弄以北。🕦影響時間：11月9日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區美濃區：中正路三段。降壓地區美濃區：中正路三段、廣吉路。🕦影響時間：11月9日09時至16時30分(共7小時半)停水原因：用戶新裝工程。📍停水地區三民區：鼎金一巷(金鼎路66巷~鼎金一巷巷底)🕦影響時間：11月9日09時至17時(共8小時)停水原因：小區水量計安裝作業。📍停水地區鹿港鎮：彰濱五路一段58巷以東，鹿草路二段247巷以南，鹿草路二段以西，彰濱五路一段以北等所圍範圍內。🕦影響時間：11月9日09時至16時(共7小時)停水原因：因工程需要，將實施局部停水。📍停水地區竹山鎮：南投縣產業運輸大道、大公街、小嶺產業道路、攔河路、集山路一段。集集鎮：中集二街、名水路二段、攔河路、林尾一街、林尾路、民生路、集福路、集集街、館前路。鹿谷鄉：小嶺產業道路。🕦影響時間：11月9日09時至16時(共7小時)停水原因：因工程需要，將實施局部停水。📍停水地區古坑鄉：水碓村、荷苞村。共2個村里。🕦影響時間：11月9日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程停水施工。📍停水地區口湖鄉：興港路。🕦影響時間：11月9日13時至17時(共4小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區東區：文心街。🕦影響時間：11月9日10時30分至16時30分(共6小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區西區：僑嘉一街11巷及僑嘉一街1號至31號。🕦影響時間：11月9日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區三地門鄉：和興路。高樹鄉：中正路、仁里路、保安路、光明路、同安路、向川路、和平路、和興路、圓環路、大同路、大平路、太安路、平安路、建成路、新改路、新發公路、新興路、明義路、民和路、民安路、永安路、沿山公路一段、泰和路、維興路、美村路、義興路、萬興路、豐田路、長美路。🕦影響時間：11月9日09時至17時(共8小時)停水原因：排水重建工程。📍停水地區高樹鄉：長榮村信義路。🕦影響時間：11月9日0時至08時30分(共8小時半)停水原因：排水重建工程。📍停水地區台東市：南榮里、岩灣里。北安路、國泰街、安和路、岩灣路、志航路一段、文昌路、新站一街、新站三街、新站二街、新站路、新興路、樂利路、民安街、興安路一段、興安路二段、興盛路、馬亨亨大道。卑南鄉：岩灣路、頂岩灣產業道路。🕦影響時間：11月9日09時至16時(共7小時)停水原因：制水閥故障緊急搶修。📍停水地區西嶼鄉：內垵村、外垵村、赤馬村。共3個村里。🕦影響時間：11月9日08時30分至16時(共7小時半)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區馬公市：光復路。🕦影響時間：11月9日09時至16時(共7小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區馬公市：東衛里、西文里。共2個村里。🕦影響時間：11月9日08時至17時(共8小時)停水原因：增設地上式消防栓。📍停水地區馬公市：西文里。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。