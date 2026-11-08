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美國猶他州一名15歲少女去年5月失蹤，遭一名39歲男子帶往俄勒岡州囚禁長達521天，期間疑遭虐待與性侵。直到今年10月，少女利用一支只能連Wi-Fi的手機，在多人線上遊戲《Among Us》中向其他玩家求救，最終在11月1日由聯邦調查局（FBI）救出。嫌犯目前已遭聯邦起訴，若罪名成立，最重可判處無期徒刑。綜合美國國家廣播公司（NBC）、《新聞週刊》等媒體報導，這名少女來自猶他州花園城（Garden City），2025年5月透過社群平台Snapchat，認識俄勒岡州杭廷頓（Huntington）的39歲男子哈默爾（Adam Harmel）。男子聲稱自己身體有障礙，並提出給少女一筆錢，邀請她前往俄勒岡州。5月29日，哈默爾開車到猶他州接走少女，少女一上車，手機就被他丟進河裡，隨後被帶回他的住處。據法庭文件，少女被囚禁在地下室，與家人和外界完全失聯，期間多次遭到施暴與性侵。為了避免少女被認出，男子甚至強行拔掉她的牙套；他還在枕頭下藏刀，並要求少女睡在靠牆的一側，防止她逃跑。失蹤期間，少女的母親始終沒有放棄，還在臉書成立尋人社團。不過，少女當時以為警方早已停止搜尋她。今年10月，哈默爾交給少女一支沒有行動網路的手機，雖然無法使用行動數據，卻能連上住處的Wi-Fi，意外成為她求救的機會。少女透過手機玩多人線上遊戲《Among Us》，在遊戲中認識另一名年輕玩家，並向對方透露自己的身分與處境。這名玩家把消息告訴母親，母親隨即報警。據報導，這名家長隨後與少女進行視訊通話，FBI探員在一旁監看，確認狀況後展開行動。11月1日，FBI在杭廷頓的住處成功救出少女。哈默爾則在約30英里外的俄勒岡州安大略市（Ontario），於一次交通攔檢中被捕。據愛達荷州當地媒體報導，猶他州聯邦地區法院已對哈默爾提出刑事控訴，罪名是「明知而跨州運送未成年人，意圖使其從事非法性行為」。若罪名成立，他將面臨，刑滿後還須接受監督釋放。哈默爾已於11月4日在愛達荷州波夕（Boise）聯邦法院初次出庭。他表示無力聘請律師，法院已為他指派公設辯護人。他目前由美國法警局羈押，預定11月10日出席初步聽證與羈押聽證。美國司法部表示，少女是在一些暴力極端團體成員也會使用的遊戲平台上被盯上，但目前沒有證據顯示哈默爾與特定團體有關。猶他州聯邦檢察官霍利奧克（Melissa Holyoak）表示，首要任務是讓這名未成年受害者平安回家。另據報導，哈默爾2024年10月也曾捲入一起疑似侵害6歲女童的案件，目前仍在調查中。外界預期，檢方未來可能追加其他罪名。這起案件也讓人想起美國過去幾起震驚社會的少女綁架囚禁案：1991年，11歲女孩杜加德（Jaycee Dugard）在加州放學途中遭綁架，被囚禁在嫌犯住處後院長達18年，2009年才獲救。嫌犯賈里多（Phillip Garrido）被判處431年至無期徒刑。2002年，14歲少女史瑪特（Elizabeth Smart）在猶他州鹽湖城的家中臥室遭綁架，約9個月後在街頭被民眾認出獲救。嫌犯米契爾（Brian David Mitchell）被判處無期徒刑。2013年，俄亥俄州克里夫蘭3名女子成功逃出嫌犯卡斯楚（Ariel Castro）的住處，她們分別在年少時遭綁架，被囚禁長達約10年。卡斯楚被判處無期徒刑外加1000年，同年在獄中身亡。2018年，13歲少女克洛斯（Jayme Closs）在威斯康辛州的家中遭綁架，父母當場遇害。她被囚禁88天後自行逃出求救，嫌犯帕特森（Jake Patterson）被判處無期徒刑且不得假釋。與過去案件不同的是，這次少女是透過社群平台認識嫌犯，最後也是透過線上遊戲獲救，凸顯網路與孩子安全之間的雙面關係。專家提醒，家長應多了解孩子使用的社群平台與遊戲，提醒孩子不要和網路上認識的陌生人單獨見面，也不要接受陌生人提供的金錢或禮物。若發現孩子行為異常，應主動關心，必要時尋求警方或專業單位協助。