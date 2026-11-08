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沈伯洋稱蔣萬安至少不是菩薩 曹興誠補刀「邪靈一分子」

曹興誠批蔣萬安：罵台灣人台獨 被稱邪靈不為過

2026台北市長選戰倒數，民進黨參選人沈伯洋日前在政論節目上遭國民黨台北市議員秦慧珠追問「蔣萬安是不是邪靈？」沈伯洋當場回應，蔣萬安陣營近期對他的抹黑「至少不是菩薩在做的事」。對此，聯電創辦人曹興誠今（8）日直指「蔣萬安依附著中共這個邪靈政權，所以他是邪靈的一分子」，更強調「所以稱蔣萬安是邪靈，絕不為過」。沈伯洋、秦慧珠6日同台政論節目《台灣最前線》，秦慧珠提及曹興誠將這次選舉形容為「菩薩與邪靈的對決」，追問沈伯洋是否認為蔣萬安就是邪靈？沈伯洋表示，過去認為蔣萬安形象好、說話有禮貌，但最近2個月對他的抹黑太多，直言「倒也沒有到邪靈的程度啦，但至少不是菩薩在做的事」，仍稱蔣萬安是「一個令人尊敬的對手」。對此，曹興誠今在臉書表示，「菩薩和邪靈如何對比？很簡單，前者慈悲助人，後者蠻橫害人。」接著批評，「蔣萬安依附著中共這個邪靈政權，所以他是邪靈的一分子。」曹興誠進一步表示，「1948年，聯合國大會通過了〈世界人權宣言〉，並在後續國際人權公約中揭櫫『主權在民』原則；簡單的說就是：台灣是台灣人的，山東是山東人的，福建是福建人的等等。」曹興誠接著舉例，如果山東人說，福建自古就是山東人的領土，那福建人和山東人就會打仗。所以大家都遵守主權在民原則，世界就會和平起來。曹興誠批評，中共無理地宣稱台灣是中國的領土，就會破壞和平而引起兩岸戰爭。他認為，中共違反「主權在民」原則，意圖侵略台灣，因此將中共形容為「邪靈」。曹興誠最後指控，「把保衛家園、維護民主自由的台灣人汙衊為所謂『台獨』，也是顛倒是非的邪惡言行。」更直言，「蔣萬安既同意中共有權來台灣打家劫舍，又罵大部分台灣人是台獨，所以稱蔣萬安是邪靈，絕不為過。」