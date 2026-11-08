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男星派翠克上個月遭耳機妹男友爆料兩人深夜私約小酌，消息引發網友熱議，懷疑兩人關係不單純，事後派翠克發聲強調「從頭到尾都不是什麼奇怪的私約」，自己也沒有隱瞞任何事，而派翠克與緋聞女友檸檬的互動也備受關注。不過，近日檸檬大方現身派翠克主持的Podcast節目，兩人不僅靠頭合照，文中更寫下：「原來檸檬媽，也很愛我～」看似兩人感情依舊非常好。派翠克與耳機妹上個月因深夜單獨相約喝酒，火速爆出緋聞，不少網友也替緋聞女友檸檬抱不平，甚至tag女方的社群帳號，兩人互動備受關注。近日，派翠克主持的Podcast節目「有空再聽」大方PO出兩人合照，透露檸檬將擔任節目大來賓，照片中兩人燦笑貼身合照，看起來感情相當好。照片曝光後，網友們紛紛留言表示：「要公開了嗎」、「終於等到檸檬了」、「搭！！！！！！！」另外也有人好奇問說：「會官宣嗎」，官方則幽默回應：「會關門！」事實上，派翠克曾被拍到深夜在女方住處幫拿包裹，因而爆發緋聞，而兩人之後絲毫不避嫌，檸檬直接登上派翠克主持的節目《小姐不熙娣》。被問到私下關係，雙方多次坦承對彼此有好感，關係「友達以上」，派翠克更曾公開誇讚檸檬是「不錯的結婚人選」，不過兩人對外始終未正式宣布交往。上個月派翠克遭耳機妹男友爆料深夜私約，事後他強調：「從頭到尾都不是什麼奇怪的私約，就是跟公司的同事約好收工後到工作室討論工作。」他也表示自己不會去過問對方私人感情狀態，坦承深夜私約只是正常工作討論，「我也沒有任何需要隱瞞的事情。」最後派翠克喊話外界不要因片面資訊，就做不必要揣測，並表示後續不會再多做回應。