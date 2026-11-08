我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓移民局（BI）近日逮捕兩名分別遭到台灣與南韓通緝的詐騙逃犯，兩人涉嫌參與大規模詐騙及非法賭博犯罪。其中，這名台灣詐騙男子涉案的詐騙金額竟高達億元。根據菲律賓移民局公布消息，移民局逃犯查緝小組（FSU）向局長維亞多（Joel Anthony M. Viado）呈報的報告指出，執法人員分別在宿霧及大馬尼拉地區展開的兩波獨立行動中，將這兩名外籍人士緝捕歸案。10月29日，執法人員於曼達維市（Mandaue City）卡班卡蘭村（Barangay Cabancalan）逮捕現年27歲的台灣籍游姓男子Yu Sheng Fu；隨後於11月2日，在帕賽市（Pasay City）紐波特園區（Newport complex）將46歲的南韓籍男子Ha Joonho逮捕歸案。逃犯查緝小組主管Rendell Ryan Sy表示，台灣嫌犯落網前，駐菲律賓台北經濟文化辦事處（TECO）曾主動向移民局通報其在菲行蹤並請求協助查緝。台灣內政部警政署刑事警察局（CIB）資料顯示，這名游姓男子涉嫌在馬尼拉主導一個詐騙犯罪集團，受害者多達200多名台灣民眾，詐得金額超過2億披索（約合新台幣1.1億元）。施蘭德指出，至於落網的河姓韓籍男子，則因涉嫌經營非法線上賭博遭到南韓當局通緝。調查顯示，河嫌在2019年6月至2020年12月期間擔任賭場仲介人，為南韓賭客提供遠距百家樂博弈服務。該集團經手的交易共37筆，涉案金額估計達1.54億韓元。目前兩名逃犯均被拘留在達義市（Taguig City）的移民局看守所，正等候驅逐出境程序。驅逐令一旦簽發，兩人將被列入移民局黑名單，終身禁止入境菲律賓。移民局長維亞多表示，這次逮捕行動展現了當局杜絕菲律賓淪為外籍逃犯避風港的決心。維亞多強調：「這些查緝成果證明，跨國國界絕不會成為逃犯規避法律制裁的保護傘。移民局將持續嚴密追查涉犯重罪的外籍通緝犯，確保所有違反菲國移民法規的人都承擔相應的法律後果。我們將在遵守正當法律程序與法治原則的前提下，採取果決的執法行動。」