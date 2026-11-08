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選戰倒數20天，中廣前董事長趙少康日前表態藍白合至關重要，自己將會去支持民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，不畏懼恐因此遭到國民黨黨紀處分，「開除就開除！我才不在乎」。國民黨考紀會主委張雅屏今（8）日發文，稱黨紀豈能憑好惡？切勿親痛仇快，更說選擇是自己的，有質疑就把理由說清楚，後果也要自己擔。若已無意承擔黨員的義務，就該知所進退。以上是選擇，並不需要涉及黨紀。張雅屏稍早發文稱，要黨員守紀律，掌黨紀的人更要守程序。更點名趙少康和日前與民進黨台北市長候選人沈伯洋同台的市議員秦慧珠，稱平時媒體人可以選擇訪問誰，政治人物自可以跨黨交流。但身為黨員，開口之前、上台之前，總該想想會不會傷了黨員同志情感、拖累同黨候選人的選情。選擇是自己的，有質疑就把理由說清楚，後果也要自己擔。若已無意承擔黨員的義務，就該知所進退。以上是選擇，並不需要涉及黨紀。張雅屏說，明朝方孝孺拒為明成祖朱棣草詔而死，宗族親友多人遭誅十族，後來朝廷以忠臣褒祀。呂布屢次易主，兵敗下邳，終為曹操所殺。人在關頭怎麼選擇，社會看在眼裡，後世自有評說。針對黨紀，張雅屏說竹北市長兩黨各自提名。9月6日，民眾黨中央決議新竹縣各級選舉不再受協議拘束。9月9日本黨中常會後，文傳會轉述主席仍願以誠意和耐心處理分歧，藍白合作的公開資料中，未見本黨中常會另作決議排除竹北。張雅屏指出，11月7日，本黨新竹縣黨部表示，藍白相互站台屬正常政治互動。個別輔選能否適用例外，該由輔選單位說明選情考量，提出具體協商依據。黨員認為同黨有人違紀，就具名檢舉，把事實、理由寫清楚，證據附上。處分要有事證證明具體行為違反明文規範。原則上由地方紀律委員會調查審議，給當事人答辯機會。撤銷或開除黨籍，還須經中央考紀會議決，報中常會通過。張雅屏強調，黨紀是兩面刃，今天若為了一時好惡破例，明天還拿什麼讓同志服氣？寒了同志的心，讓對手看笑話，切勿親痛仇快。