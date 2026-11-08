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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）臺北台新戰神隊今（8）日於主場臺北和平籃球館迎戰桃園永豐雲豹隊，這也是頂級球星林庭謙加盟戰神後的首個主場周第二場賽事。賽前球場迎來最大神秘嘉賓，受球團熱情力邀的台北市長蔣萬安「無預警」現身和平館，並親自披上戰神12號主場戰袍替比賽擔任開球嘉賓。致詞時蔣萬安向全場球迷霸氣高喊：「大家不是來聽我說話的，祝福戰神挺進冠軍賽，把冠軍留在台北！」隨後他在完成開球任務後，因行程滿檔旋即快閃搭車趕場。今日這場北部焦點大戰，也是林庭謙身披戰神戰袍在主場球迷面前亮相的第二戰。為了給現場球迷與在地主隊最大支持，台北市長蔣萬安特別接受戰神球團邀請驚喜蒞臨，身穿象徵團隊第12名球員的12號球衣現身球場中央，熱情向滿場球迷揮手致意。在開球致詞時，蔣萬安親切且幽默地向大家喊話：「非常高興今天能來參加台新戰神如此重要的第二戰，首先恭喜球隊昨天旗開得勝！我知道大家今天來到現場，不是想要聽我說話的，我衷心祝福戰神繼續創下佳績、挺進冠軍戰，把冠軍留在台北！我們一起支持台新戰神、全力支持台灣籃球！」簡潔有力且充滿地主凝聚力的發言，立刻引爆和平館全場歡聲雷動。開球儀式結束後，蔣萬安因後續公務行程滿檔，在球團人員引導下隨即快閃步出球場搭車趕往下一站，展現全力挺體育的超高行政效率。台新戰神在迎來林庭謙重磅加盟後，本週末的主場開幕週引發空前熱潮。昨（7）日迎戰衛冕軍福爾摩沙夢想家隊的主場開幕戰，開賽前2個半小時售票處便大排長龍，現場湧入5486名球迷進場力挺，球團不僅精心發送限量的「林庭謙主場首戰紀念卡」，賽後更力邀知名金曲樂團「宇宙人」登台熱唱，打造運動與音樂結合的嘉年華盛會。在首戰交鋒中，戰神在總教練圖齊（許皓程/圖齊體系）帶領下展現流暢的團隊球風，林庭謙主場首秀高效率挹注18分，本土長人陳冠全亦攻下近兩季新高的11分，終場戰神以103：90痛擊夢想家，在滿場球迷見證下漂亮收下「圖齊時代」的主場首勝。今日在台北市長蔣萬安親臨開球加持下，戰神全隊士氣高昂，力拚延續連勝氣勢橫掃開幕周。