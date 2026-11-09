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▲蔡依林偏好用定存來守住財富，偶爾也會諮詢行員意見，投資股票。（圖／資料照）

▲蔡依林年初在大巨蛋舉辦的《PLEASURE》演唱會，3天票房就高達5.6億。（圖／資料照）

天后蔡依林2019年時，曾代言過銀行活動，因此大方分享自己的理財觀。蔡依林認為：「有理財才能任性，不理財只能認命」，她坦言自己並不是投資高手，比起複雜的操作，更傾向用簡單的方法存錢，她鼓勵大家「一定要有壓力的投資」，並公開自己的理財3心法，除了強迫儲蓄外，還有避免衝動購物、拒絕胡亂進場，才能守住財富。對於理財，蔡依林坦言自己並非專精玩家，反而偏好簡單、踏實的方法，最基本也最具安全感的工具就是「定存」。雖然利率相較於股票、基金來得保守，但看著帳戶累積的數字穩步攀升，更能帶來踏實的成就感。針對許多人月初存錢、月底透支領光的惡性循環，蔡依林建議借鏡身旁朋友的做法，直接將資金「鎖住」。無論是透過長期定存或購屋置產，藉由定期繳款的責任與壓力，強迫自己控制日常開支。她直言，只要有決心，「有壓力的投資」就能真正督促自己把錢存下來。除了穩健定存，蔡依林在投資操作上也有自己的一套節奏。她工作空檔會吸收理財新知，依照市況調整步伐，行情看好時就積極做功課、選購股票，市場平淡時則回歸保守。面對高風險金融商品，蔡依林說自己出手前，會參考行員或是專業人士的意見，不會輕易跟風亂買。另外，如果投資真的失利，她說自己也不會陷入悲觀或糾結的情緒，相信只要做好資產配置：「錢有一天會回來的。」蔡依林除了賺得多，更懂得守財的道理，她提醒大家購物前要分清楚是「想要」還是「需要」，不要亂買東西。像她本人也常因衝動消費後悔，例如買車，蔡依林覺得對於她來講其實有點浪費，畢竟自己很少開，但車子落地就開始掉價。不過幸好蔡依林賺得多，又懂得投資理財，有任性的本錢！