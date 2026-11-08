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楊瀚森對上強敵馬刺 繳出生涯首度雙十

本季表現回顧：從戰術邊緣到獲得穩定輪替

《虎撲》連刷5篇文章 中國網友：小楊化身籃板痴漢

波特蘭拓荒者去年首輪第16順位新秀「中國約基奇」楊瀚森，今（8）日面對聖安東尼奧馬刺，全場獲得生涯最多26分鐘上場時間，他也繳出12分、10籃板與1助攻成績回報信任，是NBA生涯49場比賽中，首度拿下雙十成績單，中國網友一片叫好，「小楊代表作了」、「終於獲得教練團信任了」、「這就是兌現天賦」自去年加入NBA，楊瀚森首年獲得43場出賽機會，其中有1場擔任先發，但場均僅有7分鐘上場時間，貢獻2.2分、1.5籃板，原本擔任第三中鋒的他，因隊友受傷緣故，成為當家中鋒克林根（Donovan Clingan）後的首要替補人選。楊瀚森本場獲得NBA生涯新高的26分鐘上場時間，全場7投3中、罰球6中5，高效攻下12分、10籃板，包含2個進攻籃板，以及1助攻、1抄截數據，成功收穫NBA生涯首次雙十。面對由文班亞馬（Victor Wembanyama）領軍的馬刺，拓荒者在教練團調整輪替下給予楊瀚森更多發揮空間。楊瀚森把握住機會，在禁區攻防兩端表現得相當稱職，除了罰球穩定性佳，還投進三分球，展現出延伸五號的價值，面對馬刺第二陣容禁區缺陷，他也抓下10籃板證明身手。作為經歷發展聯盟磨練與洗禮的球員，楊瀚森本季在拓荒者發揮呈現循序漸進的成長軌跡， 開季初期，楊瀚森多在垃圾時間或替補端獲得少量上場時間，然而隨著他在訓練中的表現，以及對球隊戰術體系熟悉，教練團逐漸於特定對位中增加他的上場時間。過去楊瀚森在CBA以優異的傳球視野與禁區腳步聞名。來到NBA後，他開始調整比賽節奏，加強在外線投射、擋拆下滑以及防守端防空能力的適應，本場出賽26分鐘抓下10籃板，展現出他已漸漸適應NBA級別的身體對抗與比賽節奏。隨著楊瀚森打出好表現，中國《虎撲》也一片叫好，從楊瀚森首節上場開始，連續刷出5篇文章，逐步追蹤他本場表現，中國網友也稱讚道，「小楊化身籃板痴漢」、「今年有些不一樣了」、「一給上場時間就把握住了」