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▲霍建華年輕時的顏值迷倒許多少女，網友覺得他現在一樣超帥，完全沒變。（圖／翻攝自KKBOX）

霍建華帥到被封「上古男神」 爽喊要請網友吃飯

霍建華不開社群有原因 怕觀眾太了解私生活

霍建華挑戰開心臟手術 戲裡救人、戲外連扣子都不會縫

Netflix台劇《急診室的奇蹟》將於11月12日全球上線，霍建華與蔡凡熙、詹子萱、彭千祐一同出席金馬星光舞台活動，這也是霍建華久違回台拍戲，除了分享挑戰急診醫師的拍攝甘苦，還被問到近期網友封他為「上古時代霍建華」，意指從年輕帥到現在，沒想到他聽完不但不害羞，還笑說要把稱讚他的人找出來請客；更好笑的是，他的女兒最近迷上韓國偶像，他忍不住吃醋，直接要求女兒：「這不要看，看我就好了！」最近網路掀起一波「上古時代」懷舊風潮，不少昔日男神再度成為討論焦點，包含林煒、伊正等等，霍建華雖然也被點名，但網友認為他根本不需要今昔對比，因為現在的他依舊是當年那個帥哥，封他「上古時代霍建華」。被問到這件事，霍建華笑開懷：「誰說的？我要把他找出來請客，怎麼那麼有品味！」只是霍建華這張帥臉在家裡似乎沒什麼特權，被問到女兒知不知道爸爸是大帥哥，他笑說女兒雖然知道自己是演員，卻很愛吐槽他，甚至會主動分享喜歡的韓國偶像，面對女兒把注意力放在其他男明星身上，霍建華就會對女兒說：「這不要看，看我就好了！」近來霍建華受訪時被發現比過去放鬆不少，甚至會主動開玩笑，與以前給人的高冷印象有些不同，他解釋過去總是等到有作品才接受訪問，刻意與觀眾保持距離，因為擔心大家太了解私底下的自己，反而無法投入他飾演的角色。不過隨著時代改變，他也開始思考：「可能現在年輕人更想了解真實的我。」只是願意多聊私生活，不代表他準備當起網紅，被問到是否考慮開設社群帳號與粉絲互動，霍建華立刻拒絕，理由也超乾脆：「我不愛分享生活。」這次霍建華在《急診室的奇蹟》飾演醫術精湛的急診醫學部副主任周承俊，劇中不只要面對各種生死關頭，還得親自演出開心臟、替心臟按摩等高難度醫療場面，光是記住專業術語就不容易，動作更不能隨便亂來，他特別感謝醫療顧問吳醫師在拍攝現場耐心指導，從手術動作到複雜台詞都一步步教學，也讓他更加佩服醫師的奉獻精神。不過戲裡能替病人動手術，不代表戲外也有一雙巧手，霍建華坦言自己原本就不是手巧的人，被問到拍完醫療劇後，有沒有進步到能自己縫扣子，他當場笑著否認：「這是不可能的事！」《急診室的奇蹟》故事描述霍建華飾演的急診室副主任周承俊，打破以往的錄取標準，決定讓成績普通的醫學系畢業生林耿明（蔡凡熙 飾）進入醫院工作。林耿明與兩名成績優秀的菜鳥醫師唐希（詹子萱 飾）、江東彥（彭千祐 飾）一起加入急診團隊，在資深醫師何宇華（楊謹華 飾）的帶領下，從什麼都不熟悉的新人開始學習救人，除了每天要面對各種突發狀況、搶救病患，還得處理醫院內部的人事鬥爭，以及醫療現場經常遇到的兩難問題。該劇將於11月12日在Netflix全球獨家上線。