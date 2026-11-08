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2026高雄市長暨市議員選舉進入最後衝刺階段，7日三民區「三民隆總洋」賴瑞隆與張博洋聯合競選總部正式成立，現場集結地方各界支持者及綠營戰友，展現團結拚勝選的決心。張博洋也呼籲三民區市民朋友，11月28日投下關鍵的一票，市長支持賴瑞隆、三民區市議員支持張博洋，讓高雄繼續走在正確的道路上，一起打造一座「有盼望的高雄」​。張博洋回顧高雄的城市轉型表示其並非一蹴可幾。1998年，前市長謝長廷推動「城市美學」與愛河整治，開啟高雄城市轉型的重要一步；2005年，陳其邁代理市長推倒高雄港區圍牆，打開港市合作的想像；2011年，陳菊市長提出「亞洲新灣區」，逐步翻轉高雄過去港市分治的城市格局。自此高雄逐漸走出傳統重工業城市的框架，朝向現代化、國際化城市邁進。張博洋指出，2018年高雄雖然曾經歷城市發展的亂流，但高雄人並沒有放棄這座城市。2020年陳其邁市長重新帶領市府團隊拚建設、拚轉型，從半導體產業、5G AIoT產業聚落，到捷運、輕軌等重大建設，逐步為高雄打下新的城市發展基礎。2021年行政院進一步提出「南部半導體S廊帶」，也讓高雄正式站上台灣高科技產業發展的重要位置。回顧這段城市發展歷程，也讓自己更加確信，「選對的人，才能走對的路」因此這次選舉，希望和市長候選人賴瑞隆，以及所有支持高雄持續進步的市民，一起守住這條城市發展的正確道路。​張博洋期勉自己不只是城市進步的享受者，而是希望透過議員的角色，持續學習、持續成長，真正參與高雄未來每一步的發展。因此這四年來持續從交通、教育、城市韌性、都市發展等面向監督市政，也希望讓議員的角色不只是監督，更能成為推動城市進步的一份力量。​談到這次選戰的核心口號，張博洋認為「更好、更進步」或許都是好詞，但最後讓自己真正有感覺的是「有盼望的高雄」。「有盼望」代表相信明天可以更好。正因為相信高雄可以更好，所以要持續監督交通，透過大眾運輸發展重塑城市面貌，從商圈活化、行人環境到交通安全，讓市民感受到城市的改變；也要持續監督教育，打造更好的教育職場，留住優秀教育人才，面對AI時代的新衝擊，為台灣持續培養下一代人才。​張博洋也強調，面對中國滲透與外部強權，必須在地方守住台灣的民主與主權；面對極端氣候與各種災害風險，也要持續強化城市韌性，推動民防與災害韌性，打造更安全、更有準備的高雄。此外，都市更新與高雄車站周邊發展同樣是未來重要課題，尤其高雄車站商圈正走在復甦的關鍵時刻，更需要持續投入與關注，讓城市發展的成果真正回到市民生活之中。​張博洋感性表示，高雄一路走到今天，已經是一座讓人感到光榮與驕傲的城市，但「高雄的故事還沒有結束」。他說，「讓我們繼續乘著高雄的海洋、踏著綠地，帶著獨有的城市記憶與眾人的故事，把高雄的故事繼續寫下去。」呼籲三民區市民朋友，11月28日投下關鍵的一票，市長支持賴瑞隆、三民區市議員支持張博洋，讓高雄繼續走在正確的道路上，一起打造一座「有盼望的高雄」。