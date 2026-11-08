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NBA波特蘭拓荒者隊今（8）日於主場迎戰近期豪取7連勝的聖安東尼奧馬刺隊，儘管拓荒者終場以103：125不敵由文班亞馬（Victor Wembanyama）率領的黑衫軍，但陣中21歲中鋒楊瀚森迎來震撼全場的生涯代表作！替補出賽26分鐘的楊瀚森，攻下12分、10籃板、1助攻與1抄截，得分、籃板與出賽時間均創下生涯新高，更成為自2011年易建聯之後、睽違15年首位在NBA賽場斬獲「雙十」成績單的中國球員；而賽前拓荒者主帥諾里（Micah Nori）便公開點名重用楊瀚森的關鍵，正是看中他不畏高壓的心態與出色的外線投射，能有效將文班亞馬牽制至外線拉開進攻空間。在替補中鋒羅威（Robert Williams III）輪休且多名主力因傷缺陣的情況下，拓荒者總教練諾里在賽前受訪時便明確表態，今晚一定會重用楊瀚森進入主要輪替陣容。諾里深入剖析戰術意圖指出：「我認為瀚森最擅長的一點，就是絕不會被關鍵時刻的巨大壓力所壓倒；當他踏上球場時，他能夠為球隊拉開場上空間，這早已不是什麼秘密。」面對文班亞馬在籃下無與倫比的長人護框威脅，諾里更直言不諱地指出戰術設定：「我想要把文班亞馬從籃下拉出來，我覺得瀚森完全具備做到這一點的投射射程與牽制力。所以今晚大家可以看到瀚森在外線積極活動，而且我相信他會發揮得非常出色。」事實證明諾里眼光精準，本季楊瀚森外線大幅進化，出賽6場三分球累積9投5中，外線命中率突破5成，成為拓荒者戰術佈局上極為重要的高砲塔牽制點。諾里在比賽首節剩餘6分52秒時便果斷換上楊瀚森，這是小楊本季首次在第一節就以克林根（Donovan Clingan）第一替補身分登場。面對馬刺替補中鋒柯奈特（Luke Kornet），楊瀚森卡位硬碰硬頂開對手抓下進攻籃板完成強勢補籃，單節出賽不到5分鐘便狂抓5個籃板，半場便斬獲5分6籃板；相較於先發中鋒克林根全場僅拿6分5籃板、正負值-18的掙扎表現，楊瀚森在場上攻防兩端存在感十足，甚至在對位文班亞馬的攻防回合中也展現毫無懼色的強悍對抗。進入第四節，楊瀚森在低位背身單打後展現精妙的轉身腳步抹過防守上籃得手，生涯得分首度攀上雙位數；隨後他再度卡位摘下全場個人第10顆籃板球，正式達成生涯首度雙十里程碑，精彩表現瞬間引爆波特蘭主場球迷起立瘋狂鼓掌歡呼。根據歷史數據統計，上一位能夠在NBA賽場繳出雙十數據的中國本土球員，必須追溯至2011年4月14日效力於巫師隊時期的易建聯（當時對陣騎士繳出10分12籃板）。儘管馬刺最終靠著文班亞馬24分鐘高效率進帳29分7籃板的帶領下豪取8連勝、並列西區第一，但楊瀚森用扎實的籃板拚勁、外線拉開空間的戰術執行力，成功贏得總教練諾里的深度信任，在這場高強度對決中寫下屬於自己的歷史之夜。