Sony今年迎接品牌創立80週年，把陪伴許多人青春歲月的經典產品，變成可以帶回家的限量周邊，《NOWNEWS今日新聞》實際開箱Sony80週年紀念小物，有具象化的超大Walkman造型抱枕，還有可摺疊的卡式隨身聽購物袋，錄音帶變成捲尺，滿滿回憶殺。但周邊需要透過LINE完成任務集點兌換，最低2點才能入手，如何兌換一次看。
CD隨身聽造型抱枕藏CD小抱枕、毛毯
對許多老索粉來說，Walkman是學生時代的共同記憶，這次開箱最吸睛的，就是以2002年CD Walkman D-E350為靈感打造的抱枕毛毯，藍色圓形機身搭配兩側毛絨絨的黃色耳罩，正面還有SONY、Walkman標誌及經典按鍵，乍看就像一台被放大好幾倍的CD隨身聽，放在沙發上相當搶眼。
抱枕裡面還藏了驚喜，拉開正面的拉鍊，首先拿出來的是一片白色CD-R造型小抱枕，上面印著熟悉的「700MB」容量標示，連光碟的圓形線條都完整重現。對經歷過燒錄CD年代的人來說，看到700MB幾個字，彷彿瞬間回到以前把喜歡的歌曲整理成一片專屬音樂光碟的時光。更讓人驚喜的是，把CD造型小抱枕取出後，底下竟然還有一條黑色Sony毛毯。原本以為只是單純的復古抱枕，一口氣結合CD造型、收納與毛毯功能，從外觀到內部都有巧思。
卡式Walkman變購物袋
除了CD隨身聽，Sony也把當年最具代表性的卡式Walkman變成實用周邊，展開是一個白色網狀提袋，搭配藍色滾邊與提把，輕巧簡單，但真正吸睛的是袋身外側，掛著一個藍色卡式隨身聽造型收納包，仔細看，收納包印有SONY、Walkman字樣，連卡帶視窗、播放方向箭頭及側邊按鍵都保留下來。
實際背起來，藍色隨身聽造型搭配白色購物袋相當醒目，拿來裝日常用品也很方便，迷你Walkman並非單純裝飾，整個購物袋使用完畢後，可以重新摺疊塞回藍色小包裡，瞬間從購物袋變回手掌大小的卡式隨身聽。
Sony錄音帶能拉出捲尺、鍵盤鑰匙圈細節滿滿
Sony把經典CHF90卡式錄音帶縮小成鑰匙圈大小，透明外殼搭配橘白色標籤，正面不只有SONY字樣，連卡帶捲軸都完整呈現，外型幾乎就是一捲迷你錄音帶。
但這次不是拿來聽音樂，而是可以拿來量東西，仔細看旁邊多了一個小拉環，拉出來居然是一條捲尺，把以前裝載音樂的錄音帶，變成日常生活中派得上用場的小工具，復古又有創意。
另一款SONY鍵盤鑰匙圈也很有特色，把S、O、N、Y四個字母做成黑色鍵盤按鍵，排列在一起，十分適合掛在背包或鑰匙上。此外，還有經典產品刺繡布貼、壓克力鑰匙圈與徽章，將Walkman、Cyber-shot數位相機及其他代表性產品縮小成收藏小物。對老索粉而言，吸引人的不只是SONY標誌，更是每一款造型背後，曾經陪伴自己生活的科技產品。
Sony80週年周邊怎麼換？不用消費、LINE集點最低2點
Sony80週年限定周邊並非直接販售，而是透過LINE集點活動兌換，活動自即日起至12月31日。民眾加入Sony Taiwan LINE官方帳號，完成會員綁定、門市訪店、產品註冊等指定任務，就能累積點數。
LINE會員綁定可獲得1點，每週前往Sony Store直營門市訪店也能獲得1點，符合資格的產品註冊可獲得2點，參加Sony數位教室課程或講座報名可獲得2點，符合規定的門市或官方網站消費則可取得3點。
Sony80週年限定周邊兌換點數一次看：
經典產品刺繡布貼：2點，共8款
經典產品壓克力鑰匙圈：3點，共5款
經典產品徽章：3點，共8款
SONY鍵盤鑰匙圈：4點
Walkman尼龍購物袋：5點
經典錄音帶造型捲尺：6點
Walkman抱枕毛毯：7點，共2款（已兌換完畢）
另外，想兌換周邊還有兩件事需要特別注意，第一，部分集點任務需要先完成Sony會員帳號綁定，才能收到派點連結，而且收到後必須在當天點擊，點數才會正式入帳。第二，兌換時一定要先請門市人員確認庫存，千萬不要自己先按LINE集點卡上的「兌換」按鈕，因為點數一旦扣除，就不能要求恢復，也無法改換其他贈品。活動可於Sony Store遠百信義、台北復興、台北101、台北大巨蛋、台中及高雄6間直營門市兌換。
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對許多老索粉來說，Walkman是學生時代的共同記憶，這次開箱最吸睛的，就是以2002年CD Walkman D-E350為靈感打造的抱枕毛毯，藍色圓形機身搭配兩側毛絨絨的黃色耳罩，正面還有SONY、Walkman標誌及經典按鍵，乍看就像一台被放大好幾倍的CD隨身聽，放在沙發上相當搶眼。
抱枕裡面還藏了驚喜，拉開正面的拉鍊，首先拿出來的是一片白色CD-R造型小抱枕，上面印著熟悉的「700MB」容量標示，連光碟的圓形線條都完整重現。對經歷過燒錄CD年代的人來說，看到700MB幾個字，彷彿瞬間回到以前把喜歡的歌曲整理成一片專屬音樂光碟的時光。更讓人驚喜的是，把CD造型小抱枕取出後，底下竟然還有一條黑色Sony毛毯。原本以為只是單純的復古抱枕，一口氣結合CD造型、收納與毛毯功能，從外觀到內部都有巧思。
除了CD隨身聽，Sony也把當年最具代表性的卡式Walkman變成實用周邊，展開是一個白色網狀提袋，搭配藍色滾邊與提把，輕巧簡單，但真正吸睛的是袋身外側，掛著一個藍色卡式隨身聽造型收納包，仔細看，收納包印有SONY、Walkman字樣，連卡帶視窗、播放方向箭頭及側邊按鍵都保留下來。
實際背起來，藍色隨身聽造型搭配白色購物袋相當醒目，拿來裝日常用品也很方便，迷你Walkman並非單純裝飾，整個購物袋使用完畢後，可以重新摺疊塞回藍色小包裡，瞬間從購物袋變回手掌大小的卡式隨身聽。
Sony把經典CHF90卡式錄音帶縮小成鑰匙圈大小，透明外殼搭配橘白色標籤，正面不只有SONY字樣，連卡帶捲軸都完整呈現，外型幾乎就是一捲迷你錄音帶。
但這次不是拿來聽音樂，而是可以拿來量東西，仔細看旁邊多了一個小拉環，拉出來居然是一條捲尺，把以前裝載音樂的錄音帶，變成日常生活中派得上用場的小工具，復古又有創意。
另一款SONY鍵盤鑰匙圈也很有特色，把S、O、N、Y四個字母做成黑色鍵盤按鍵，排列在一起，十分適合掛在背包或鑰匙上。此外，還有經典產品刺繡布貼、壓克力鑰匙圈與徽章，將Walkman、Cyber-shot數位相機及其他代表性產品縮小成收藏小物。對老索粉而言，吸引人的不只是SONY標誌，更是每一款造型背後，曾經陪伴自己生活的科技產品。
Sony80週年限定周邊並非直接販售，而是透過LINE集點活動兌換，活動自即日起至12月31日。民眾加入Sony Taiwan LINE官方帳號，完成會員綁定、門市訪店、產品註冊等指定任務，就能累積點數。
LINE會員綁定可獲得1點，每週前往Sony Store直營門市訪店也能獲得1點，符合資格的產品註冊可獲得2點，參加Sony數位教室課程或講座報名可獲得2點，符合規定的門市或官方網站消費則可取得3點。
Sony80週年限定周邊兌換點數一次看：
經典產品刺繡布貼：2點，共8款
經典產品壓克力鑰匙圈：3點，共5款
經典產品徽章：3點，共8款
SONY鍵盤鑰匙圈：4點
Walkman尼龍購物袋：5點
經典錄音帶造型捲尺：6點
Walkman抱枕毛毯：7點，共2款（已兌換完畢）
另外，想兌換周邊還有兩件事需要特別注意，第一，部分集點任務需要先完成Sony會員帳號綁定，才能收到派點連結，而且收到後必須在當天點擊，點數才會正式入帳。第二，兌換時一定要先請門市人員確認庫存，千萬不要自己先按LINE集點卡上的「兌換」按鈕，因為點數一旦扣除，就不能要求恢復，也無法改換其他贈品。活動可於Sony Store遠百信義、台北復興、台北101、台北大巨蛋、台中及高雄6間直營門市兌換。