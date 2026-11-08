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▲命理國師周映君（左）上月才在《新聞挖挖哇》大膽預言台北市長選戰，直言蔣萬安運勢略勝一籌，如今與沈伯洋（中）同台，雙方卻一點也不尷尬。（圖／命運好好玩提供）

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日登上命理節目《命運好好玩》，以「一日客座塔羅牌老師」身分亮相，不僅當場替自己的選戰抽牌，還與「塔羅牌老師」小孟正面對決，解讀運勢。節目中，沈伯洋以「未來一個月的選戰運勢」為題，現場自抽三張牌，第一張翻開就是代表「終結」的死神，他卻不慌不忙，笑稱自己其實很想抽到這張牌。節目中，沈伯洋化身塔羅牌老師替自己的選戰運勢、主持人小賴的感情抽牌，沈伯洋分享，當初學塔羅是為了和青少年溝通，「年輕人常問暗戀和感情，靠著抽牌能打開話題，聊開之後再引導他們談未來。」而他之所以會選擇塔羅牌而不是算八字，主要是因為八字要生辰，塔羅則直接反映「當下」看不見的心理狀態。沈伯洋自曝出國必逛書店買在地塔羅牌，現場他也帶來了私人珍藏，包括印第安塔羅牌、荷蘭小鎮塔羅牌、日本動漫聯名牌，以及一副美國博士設計、以現代人物取代宮廷牌的特殊牌組。其中最受關注的，是《排球少年》主角聲優與知名插畫家合作的塔羅牌，他也坦言現在很少幫自己抽牌，不是禁忌，而是抽牌前要點香氛、整理環境、沉澱心情，太忙時反而做不好。節目中，沈伯洋以「未來一個月的選戰運勢」為題，現場自抽三張牌，第一張翻開就是代表「終結」的死神，他卻不慌不忙，笑稱自己其實很想抽到這張牌；至於另外兩張牌是什麼？死神在他的選戰裡又代表什麼？他如何解讀這組牌，將在11月9日晚間的《命運好好玩》節目中揭曉。此外，沈伯洋在節目中也替主持人小賴抽未來一兩個月的感情運，牌面多為錢幣牌且沒有聖杯，他解讀小賴在感情中踏實、守原則，不是剛戀愛的興奮感，而是一種穩定；越能把持原則，相處會越順。小賴聽完笑稱自己過去受傷累累，會繼續守住原則，還不忘對鏡頭喊話：「歡迎大家來認識我。」值得一提的是，同場的命理國師周映君上月才在《新聞挖挖哇》大膽預言台北市長選戰，直言蔣萬安運勢略勝一籌，並形容沈伯洋像「被土埋住的珍珠」，如今兩人同台，卻一點也不尷尬。