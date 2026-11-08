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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳捲入中國女間諜黃樂（Alice Huang）的滲透風暴，更遭英媒金融時報直指與黃樂存在私人浪漫關係。輝達則強調兩人之間的往來僅為正常的商業關係，沒有任何不尋常之處。不過，針對這起中國女間諜案，美國參眾兩院決定加強調查，民主黨重量級聯邦參議員昆斯（Chris Coons）更在社群平台公開砲轟川普政府和AI富豪。根據紐約時報上月底報導，總部位於新加坡的輝達客戶「Megaspeed」高層黃樂遭中國國家安全部吸收，鎖定黃仁勳試圖接近，意圖獲取先進AI晶片機密並影響美國的出口政策。英國《金融時報》（Financial Times）更引述知情人士報導直指，一份美國政府情報備忘錄載有黃仁勳曾與一名被美方認定受中國國安部招募的女主管，存在「浪漫關係」。報導稱這份備忘錄在川普訪問北京與中國國家主席習近平見面前，已在少數華府高層官員中傳閱，不過，《金融時報》報導並未刊出這份備忘錄的完整全文。美國眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）、中國問題特別委員會主席穆倫納爾（John Moolenaar），以及眾議院情報委員會主席等共和黨重量級議員，已聯名致函黃仁勳，要求他於11月18日赴國會進行簡報，說明與中國女間諜黃樂的關係。美國聯邦參議院外交委員會亞太小組民主黨首席議員昆斯（Chris Coons）在社群平台X發文，貼出《紐約時報》關於黃仁勳與中國女間諜案的最新報導，昆斯表示，「我越是了解川普政府、中國間諜與AI億萬富翁之間這段瘋狂的關係，就愈確信這個政府所做的一切無一不涉貪腐」；昆斯也揚言，國會將展開調查、釐清真相。