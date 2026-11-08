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台鐵328人升資考試！約60名乘務人力受影響

▲11月9日停駛西部幹線、東部幹線對號列車12列次，以及區間車、區間快車等非對號列車53列次，合計65列次停駛。（圖／台鐵公司）

西部、東部幹線65列次停駛！12班對號列車全停駛

▲集集線明日也將採取公路接駁方式辦理，時刻表如圖。（圖／台鐵公司）

18列次調整行駛區間！集集線改公路接駁

通勤族明（9）日週一上班前注意了！台鐵公司因應「115年交通事業鐵路人員升資考試」，，另有18列次調整行駛區間，集集線則改採公路接駁。台鐵提醒，旅客出發前應先透過官網或「台鐵e訂通」APP確認最新列車資訊，以免影響行程。台鐵表示，「115年交通事業鐵路人員升資考試」於11月7日至9日舉行，本次共有328人報考，由於參加考試人數眾多，影響部分列車乘務人力，因此必須調整11月9日的列車運行安排。為降低對旅客的影響，台鐵已採取調整預備人力、調整例假、跨單位人力支援，以及由駕駛督導支援列車駕駛乘務等措施，並優先停駛貨物列車。經相關調度後，仍有約60名乘務人力受到影響。台鐵指出，經邀集相關部門多次會商及檢討後，決定11月9日停駛西部幹線、東部幹線對號列車12列次，以及區間車、區間快車等非對號列車53列次，合計65列次停駛。其中，停駛的12班對號列車分別為111次、131次、132次、136次、137次、154次、193次、194次、209次、238次、402次及417次。區間車及區間快車另有53列次停駛，旅客搭車前應先確認車次是否正常行駛。除了停駛列車外，台鐵也將調整18列次的行駛區間。旅客查詢時，除了確認車次是否開行，也要核對列車當天是否仍停靠自己的上車站與下車站，以免抵達車站後才發現行程受到影響。此外，集集線明日也將採取公路接駁方式辦理，提醒計畫前往集集線沿線地區的旅客，事先確認接駁安排及乘車資訊。台鐵表示，相關列車調整資訊已自10月16日起陸續公布於官方網站及「台鐵e訂通」APP，並透過各車站旅客資訊系統、公告欄及售票窗口加強宣導。由於明日停駛及調整班次較多，台鐵呼籲旅客搭車前再次查詢最新時刻表，並預留充足轉乘時間，避免耽誤行程。