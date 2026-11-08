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▲蕭亞軒在《無間道》中飾演臥底警察梁朝偉的前女友，兩人有場在街上重逢的戲。（圖／劇照）

流行天后蕭亞軒（Elva）叱吒90年代末的華語樂壇，2022年起因為受右腳髖關節傷勢所苦，遲遲沒能全面復出，近日有網友翻出她24年前客串經典港片《無間道》的片段，一場與前男友梁朝偉在街頭偶遇的戲，不到3分鐘的表演神情淡然卻情感濃烈，讓網友驚呼：「蕭亞軒會演戲！」蕭亞軒在《無間道》中飾演臥底警察陳永仁（梁朝偉 飾）的前女友May，片中兩人在街上偶然相遇，當陳永仁詢問May所牽著的小女孩幾歲時，May故意隱瞞女兒的真實年齡，暗示觀眾這個孩子其實是陳永仁的親生骨肉，但她不願讓身處危險、不見天日的臥底陳永仁知道真相。當時剛出道約3年的蕭亞軒正值歌唱事業高峰期，電影公司安排她驚喜露臉，雖然演出難掩青澀感，但與殿堂級的影帝梁朝偉對戲，光芒絲毫沒有被壓過，如今網友重看片段也大讚：「蕭亞軒可以演戲的」、「這時候的蕭亞軒才是蕭亞軒」、「蕭亞軒很適合這個角色，演技也不錯」、「蕭亞軒好漂亮！」蕭亞軒2022年因為右髖關節骨折，傷勢反覆，在2年多的時間裡共經歷5次大手術，復健過程極為艱辛，她術後逐步復出，率先加入中國音樂綜藝節目《讓我來唱》擔任評審，並在湖南衛視跨年晚會上壓軸登台，今年3月，她的閨密蜜雪出席活動受訪透露，蕭亞軒正全力閉關籌備個人演唱會與新專輯。