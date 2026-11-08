2026台北市長選戰倒數計時，聯電創辦人曹興誠形容這場選舉是「菩薩和邪靈的對決」，更於今（8）日發文直指「蔣萬安依附著中共這個邪靈政權，所以他是邪靈的一分子」。對此，國民黨立委徐巧芯批評，不需要神格化任何政治人物，也沒道理把不喜歡的人說成魔鬼，更直言「沈伯洋若贏，就是曹興誠掌控台北市」。藍委羅智強也喊出，「投沈伯洋，就是投曹興誠」。

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徐巧芯批：沈伯洋若贏就是曹興誠掌控台北

徐巧芯今在Threads發文指出，「曹興誠說蔣萬安是邪靈，沈伯洋是菩薩。大罷免的時候，也曾經罵我妖女。」她表示，「其實我們都只是活生生的人，不需要去神格化任何政治人物，也沒道理把你不喜歡的人說成魔鬼。」

徐巧芯接著提到，「當初我說，大罷免如果成功，就是曹興誠這類人的勝利；這次我說，沈伯洋若贏，就是曹興誠掌控台北市。」她強調，「這不是猜測，是很平實的描述這2人的政治依存過程。」

羅智強：一個演天使、一個扮魔鬼

另一方面，羅智強也在臉書發文，直言「投沈伯洋，就是投曹興誠」為題，批評沈伯洋與曹興誠「2人，一個演天使，一個扮魔鬼」，並以「合作無間」形容他們的關係。


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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...