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徐巧芯批：沈伯洋若贏就是曹興誠掌控台北

羅智強：一個演天使、一個扮魔鬼

2026台北市長選戰倒數計時，聯電創辦人曹興誠形容這場選舉是「菩薩和邪靈的對決」，更於今（8）日發文直指「蔣萬安依附著中共這個邪靈政權，所以他是邪靈的一分子」。對此，國民黨立委徐巧芯批評，不需要神格化任何政治人物，也沒道理把不喜歡的人說成魔鬼，更直言「沈伯洋若贏，就是曹興誠掌控台北市」。藍委羅智強也喊出，「投沈伯洋，就是投曹興誠」。徐巧芯今在Threads發文指出，「曹興誠說蔣萬安是邪靈，沈伯洋是菩薩。大罷免的時候，也曾經罵我妖女。」她表示，「其實我們都只是活生生的人，不需要去神格化任何政治人物，也沒道理把你不喜歡的人說成魔鬼。」徐巧芯接著提到，「當初我說，大罷免如果成功，就是曹興誠這類人的勝利；這次我說，沈伯洋若贏，就是曹興誠掌控台北市。」她強調，「這不是猜測，是很平實的描述這2人的政治依存過程。」另一方面，羅智強也在臉書發文，直言「投沈伯洋，就是投曹興誠」為題，批評沈伯洋與曹興誠「2人，一個演天使，一個扮魔鬼」，並以「合作無間」形容他們的關係。