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中華隊在U23世界盃面對地主尼加拉瓜雖然以2：4吞敗，但在先發投手開局遭遇亂流狂丟3分退場後，台美混血火球右投雷皓博臨危受命登板救火，繳出5.2局僅被敲1安、狂飆4次三振力保不失分的超水準表現，轉播測速槍更直接亮出「97英里（約156公里）」球速。雷皓博的父親正是大聯盟堪薩斯皇家駐台球探，而他因未曾在美就學的特殊背景，已成功解鎖「國際自由球員」資格，未來不必參加選秀即可直接挑戰大聯盟。本場比賽中華隊開局便陷入苦戰，先發投手王翾祈開賽僅抓下1個出局數，便遭尼加拉瓜打線連續敲出3支安打並送出1次保送，痛失3分後黯然退場。教練團在危機時刻果斷推上雷皓博拆彈，他隨即展現頂級抗壓性，用剛猛速球連續瓦解對手攻勢、成功踩住煞車。雷皓博一路從首局投到第6局結束，總計中繼5.2局僅被擊出零星1支安打，飆出4次三振，雖然出現4次四壞球保送，但數度在得點圈有人時以高壓球威強勢封鎖。現場轉播單位更一度測得全場最快的97英里（約156公里）極速，大幅改寫他過去在亞運培訓隊藍白對抗賽投出的154公里紀錄。雖然長著一張深邃的混血臉孔，但雷皓博是不折不扣由台灣棒球體系培育的「純土產」好手。他的三級棒球歷程全部落腳桃園，一路從大勇國小、青溪國中打拚到名校北科附工，高中時期極速便已突破150公里大關。高中畢業後，雖然已有美職球團表達簽約意願，但在評估身心成熟度後，他決定先前往棒球名門國立體育大學磨練。今年大專棒球聯賽他展現王牌氣度，曾以107球狂飆8K完投9局僅失1分；四強賽面對強敵台灣體大再繳出6局失1分、飆速150公里的好投。國體大教練林衛宣當時便直言，雷皓博的快速球與切球極具大聯盟潛力，只要球速進一步跨越155公里大關，旅外身價勢必翻倍；如今在U23最高國際殿堂，他僅用不到一年時間就將極速推進至156公里。雷皓博另一個引人注目的焦點在於他的家庭背景。他的父親雷森（Nathan Miller）在台灣居住超過10年，長期擔任堪薩斯皇家隊駐台球探，曾於2017年U18世界盃相中左投王志庭，促成皇家以10萬美元簽約、創下皇家隊史首度從台灣學生體系網羅球員的先例。然而，雷皓博過去受訪時多次展現超齡的傲骨，明確強調自己絕不想活在父親的影子下，更不想靠著老爸的球探身分走捷徑：「爸爸在場邊看球後會給我技術建議，但我必須在球場上用實力證明自己。我的夢想就是挑戰大聯盟，而且我絕不設限只能去皇家隊。」在旅美制度面上，雷皓博更手握極其特殊的戰略優勢。根據大聯盟勞資協議規定，業餘選秀（Rule 4 Draft）的資格認定是依據「居住地與就學地」而非單純看國籍；唯有長期居住於美國、加拿大或波多黎各等美國屬地，並在當地就讀高中或大學的選手才必須強制參加選秀。雷皓博雖具備美國籍，但從小到大皆在台灣生活與求學，且從未在美就讀。一旦大聯盟官方完成身分審查與註冊程序，他將被正式歸類為「國際自由球員」，這意味著他不需要像一般美國本土大學生那樣被動等待選秀被單一球隊挑走，而是能與全美30支大聯盟球隊自由接觸、開放競價，在多隊競逐下爭取最優渥的簽約金。