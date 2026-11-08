但先發投手、「建中潛水艇」張淳量第2局對平鎮投出三上三下，連主播、球迷都驚呼不可思議，影片在社群引發討論，球迷稱讚張淳量很有料，「高中生涯無憾了」、「有料 丟的進去也守的下來」、「這真的夠說嘴一輩子了」、「非科班低肩能投破百超強耶」

我是廣告 請繼續往下閱讀

建中對「大魔王」平鎮投出三上三下 主播、球評也驚訝

球迷也看傻：未來把天賦帶到半導體業

，許多球迷笑說，「打球就應該是這麼快樂啊！」、「多年後某醫生：你知道我當時讓平鎮三上三下嗎」、「高中生涯無憾了」、還有人開玩笑說，「要不是把天賦帶到半導體業，這場比賽還很難說啦」

中信盃黑豹旗64強賽今（8）日上演最高學府建國中學交手「大魔王」平鎮高中「另類最強」大對決，雖然建中0：17落敗，建中本場面對平鎮，實力懸殊的兩隊交手，建中首局就因為失誤、保送被攻下3分，第二局下，採用下勾投法的先發投手張淳量續投，快速取得2出局後，面對曾入選國家隊的平鎮強打蘇子進，一顆內角球讓他打出二壘強勁滾地球，二壘手接到後傳一壘完成封殺，建中竟對平鎮投出三上三下。當下主播、球評都開心大喊，「建中對平鎮投出三上三下，平鎮三名打者都是出局」，畫面也帶到第2局結束後的記分板，建中球員也開心地歡呼大叫。雖然建中最終氣力放盡，苦撐4局仍以0：17不敵對手，但該局精采表現賽後也登上熱搜