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▲2026亞冠賽熱身賽中華隊隊長郭天信。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.08）

▲亞冠賽熱身賽2戰吸引1萬3986人入場觀賽。（圖／記者葉政勳攝,2026.11.8）

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）熱身賽G2今（8）日登場，中華隊交手中信兄弟，現場湧入7898人入場，加上昨（7）日的6088人，中華隊2場熱身賽共吸引1萬3986人入場觀賽，旅美好手李灝宇也低調現身新莊球場，坐在觀眾席觀賽。中華隊今日熱身賽結束後將選出最終28人名單，總教練高志綱也說，希望落選的選手不要氣餒，繼續保持努力的心態。中華隊前役以5：2擊退味全龍，收下熱身賽首勝，今日「晚接午」交手兄弟，推出陳克羿先發，前兩局未被敲安。3局下兄弟打線突破陳克羿投球，楊祥禾率先擊出二壘安打，兩出局後岳政華補上得點圈適時安打，替兄弟先馳得點，取得1：0領先。此役中華隊打線遭到兄弟投手群封鎖，雖然在5局上、7局上攻佔一、二壘，但林佳緯未能把握兩次得點圈機會，錯失追平甚至超前比分的契機。8局上中華隊終於打破鴨蛋，靠著張士綸、郭天信串聯安打以及林子豪的滾地球追平比分，雙方形成1：1平手。今日新莊球場熱度不減，除了兩天吸引近1.4萬人進場力挺外，旅美球星李灝宇也低調現身，坐在觀眾席關注中華隊隊友的表現。中華隊在今日熱身賽結束後，經過會議就會宣布最終28人名單，明日將休兵一天，11月10日啟程前往東京，當天就會在東京巨蛋進行練球。中華隊總教練高志綱賽前受訪時表示，集合時就有跟選手勉勵，若落選也不要太氣餒，「因為有名額的限制，如果可以的話，我當然是希望全部都帶過去。」高志綱希望落選的選手可以保持努力的心態，「畢竟在這個年紀、時間點被挑過來，代表在母隊對他們有期待。保持正向的心態繼續努力，不要氣餒。」