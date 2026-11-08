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費城76人 vs 芝加哥公牛

洛杉磯湖人

vs 底特律活塞

🏀NBA 11月9日完整賽程時間表（台灣時間）

比賽時間 客隊 主隊 轉播單位 運彩盤口讓分 大小分總分盤 04:30 費城76人 芝加哥公牛 -- 76人讓8.5分 238.5分 07:00 洛杉磯湖人 底特律活塞 緯來體育台 活塞讓4.5分 221.5分 08:00 猶他爵士 明尼蘇達灰狼 -- 灰狼讓11.5分 223.5分 08:30 布魯克林籃網 達拉斯獨行俠 -- 獨行俠讓8.5分 219.5分 09:00 波士頓塞爾提克 密爾瓦基公鹿 -- 凱爾特人讓12.5分 222.5分 10:00 新奧爾良鵜鶘 洛杉磯快艇 緯來體育台 鵜鶘讓1.5分 230.5分 10:00 邁阿密熱火 沙加緬度國王 -- 熱火讓8.5分 238.5分

🏀2026-27 NBA例行賽可以去哪裡看？

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NBA例行賽持續開戰中，明（9）日共有7場比賽進行，最吸睛比賽莫過於費城76人作客芝加哥公牛一戰，開季化學效應極佳的76人，上戰敗給騎士後重振旗鼓，面對弱旅公牛，在詹姆斯（LeBron James）率領下，全力避免止敗。此外洛杉磯湖人則同樣在客場交手底特律活塞，一哥唐西奇（Luka Doncic）極有可能因傷缺賽下，里夫斯（Austin Reaves）得扛下進攻重任。《NOWNEWS今日新聞》為您整理NBA例行賽11月9日比賽賽程、轉播全資訊。戰績與對戰優勢近期狀態：76人開季戰績極為亮眼（8勝2敗），全隊攻守體系運作順暢；公牛本季陷入低迷（1勝7敗），防守端失分較多。對戰紀錄：雙方在 11/3 才剛交手過，當時 76 人在主場以 126 : 107 輕鬆大勝公牛 19 分。該場比賽 76 人在進攻端展現多點開花的團隊轉導能力，團隊命中率超過 52%，展現相當明顯的戰術壓制力。關鍵觀賽焦點禁區與攻防轉換主導權：前一次對決 76 人在禁區得分與快攻上皆大勝公牛（禁區得分 62:54、快攻得分 31:25），且團隊送出 36 次助攻。公牛若無法有效降低失誤並鞏固後場籃板，極易被 76 人打出連續轉換快攻。公牛外線發揮：公牛上一次對戰外線命中率僅 26.3%（38投10中），缺乏穩定的外線火網來拉開進攻空間。本場若想頂住讓分，進攻端必須維持更高的命中率。戰績與對戰優勢湖人開季狀態火熱，以 7 勝 2 敗暫居西區第 2。進攻體系極度倚重唐西奇的持球擋拆與組織，配合里夫斯的第二持球點以及禁區護框好手凱斯勒（Walker Kessler），攻守節奏十分順暢。近 5 場拿下 4 勝，客場表現也相對穩定。活塞本季持續展現強悍防守與極高執行力。由核心後衛康寧漢（Cade Cunningham）掌舵，搭配體能優異的湯普森（Ausar Thompson）作為外線大鎖。雖然主力中鋒杜倫（Jalen Duren）受到右大腿後側拉傷影響缺陣，但陣中輪替禁區，依舊能將近期的對手單場得分控制在112分以內，整體防守體系非常紮實。關鍵觀賽焦點這場比賽原本最大看點在於兩位高大型頂級控衛的直接對決，可惜唐西奇極高機率缺陣，活塞防守專家湯普森改對位里夫斯；若康寧漢能順利控管失誤並引導活塞進攻，活塞就能在半場攻防中佔據主動。禁區保護與籃板爭奪活塞在杜倫缺陣下，內線對抗與護框會面臨較大考驗。湖人中鋒凱斯勒能否利用高度優勢撕裂活塞禁區並掌控二次進攻籃板，將是湖人踢館能否拉開比分的關鍵。