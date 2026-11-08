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▲劉思慕站在椅子上，還是比姚明（右）矮。（圖／threads@Simu Liu）

▲劉思慕被網友說整個人很嬌小，難過哭哭。（圖／threads@Simu Liu）

漫威電影《尚氣與十環傳奇》男主角劉思慕（Simu Liu）身高183公分，在亞洲男生當中已經算是高個子，沒想到遇見中國籃球傳奇球星姚明，讓他的身高優勢當場歸零，看著對方229公分的驚人身高都忍不住自嘲：「今天我才知道，原來我比傳奇球星姚明還矮……即使站在椅子上也是。」而2人相差46公分的合照瞬間吸引超過4萬人點讚，網友則笑虧安慰：「你已經比一般人高了！」、「你真的好小隻」。劉思慕在threads分享2張合照，第一張他踩上椅子，單手插腰、轉頭望向姚明，即使作弊墊高，姚明還是比他高；第二張他乾脆乖乖站回地面，結果頭頂只到姚明的胸口附近，原本183公分的高個子瞬間變成小鳥依人。反觀姚明全程站在原地，雙手自然擺放，第一張甚至露出有些無奈的表情，證實兩人的身高對比完全沒有修圖、套用特效。照片公開後留言區超級歪，網友笑說：「所有人跟姚明的合照，看起來都像是修圖修出來的。」還有人以為兩人站在特殊的視覺錯位房間，才會出現如此誇張的身高差。最有趣的是，有人直接對劉思慕說：「你真的好小隻！」讓他忍不住回覆：「我知道是我自己先開這個玩笑的，但拜託以後不要對我說這種話！」連本人都受不了被叫小隻。現年37歲的劉思慕身高183cm，出生於中國哈爾濱的他，5歲就移居加拿大，早年曾從事會計工作，後來轉戰演藝圈，憑藉影集《金家便利商店》打開知名度，2021年主演漫威電影《尚氣與十環傳奇》，成為漫威首位亞裔單人英雄電影主角，之後也參演《Barbie芭比》夯作，目前正準備以尚氣身分回歸《復仇者聯盟：末日崛起》。至於現年46歲的姚明，身高約226至229公分之間，過去效力NBA休士頓火箭隊，曾8度入選明星賽，2016年更入選NBA籃球名人堂，是國際籃壇極具代表性的亞洲球星。這次他到香港參與公益活動，意外與劉思慕碰面，讓漫威超級英雄也難得體驗了一次什麼叫做身高被輾壓。