南極海域曾出現一座宛如人工切割、擁有近乎完美直角邊緣的巨型冰山，照片近期重新在社群受到熱議，這張特殊影像是在2018年就由 NASA 科學家拍下，並非人工加工，而是南極冰棚自然斷裂、漂流及碰撞後形成，甚至在被拍攝前就已經歷多次碎裂，但截至2026年11月，尚未找到 NASA 或研究機構針對這座特定冰山公布的後續追蹤紀錄。
NASA科學家意外拍下完美幾何冰山 2018年照片爆紅
這系列照片拍攝於2018年10月16日，當時 NASA 極地空照調查任務「Operation IceBridge」（冰橋行動）飛越南極半島北部，NASA 戈達德太空飛行中心科學家傑瑞米·哈貝克（Jeremy Harbeck）意外發現，拉森C冰棚附近海域漂浮著一座邊緣極為平整的桌狀冰山（Tabular Iceberg），哈貝克原本是為了拍攝遠處的大型冰山 A-68，卻意外注意到這座造型特殊的冰塊，隨手拍下照片後，沒想到迅速在網路上爆紅。
冰山原本長達4公里 碰撞擠壓形成幾何外型
不過，這座冰山的身世比外觀看起來更加曲折，NASA 後續利用美國陸地衛星Landsat 8，以及歐洲太空總署（ESA）的 Sentinel-1衛星影像回溯，發現它早在2017年11月初就已經從拉森C冰棚斷裂，當時長度約4公里。
這塊冰山隨後朝北方漂流，進入大型冰山 A-68 與冰棚之間的狹窄海域。由於 A-68 不斷與附近的 「冰覆岩石隆起地形（Bawden Ice Rise）」碰撞，周遭冰體也受到擠壓、撞擊，逐漸碎裂成形狀特殊的幾何冰塊。
完美梯形冰山逐漸碎裂 2018年後去向成謎
NASA 指出，原本長達4公里的矩形冰山，在漂流過程中也沒能倖免於難，經過碰撞後逐漸碎裂，最後留下照片中看起來像梯形的冰山，據2018年10月14日的衛星影像估算，這塊冰山當時寬約900公尺、長約1500公尺，已經比最初的冰體小了許多。
到了同年11月，這座梯形冰山已經離開碎冰密集區，漂流至較開闊的海域，NASA 冰川學家克里斯·舒曼（Chris Shuman）形容「它如今只是另一座正逐漸走向消亡的普通冰山」。
至於這座曾經轟動全球的完美幾何冰山，2018年之後究竟漂流到哪裡、是否已經完全融化？截至2026年11月，目前尚未找到NASA或研究機構針對這座特定冰山公布的後續追蹤紀錄，也沒有足夠資料確認它最終消失的時間。值得注意的是，當年NASA同時追蹤的超大型冰山A-68A，則有完整的後續紀錄，經過超過2500公里的漂流旅程，最終於2021年4月碎裂解體，與這座小型梯形冰山是不同的個體。
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這系列照片拍攝於2018年10月16日，當時 NASA 極地空照調查任務「Operation IceBridge」（冰橋行動）飛越南極半島北部，NASA 戈達德太空飛行中心科學家傑瑞米·哈貝克（Jeremy Harbeck）意外發現，拉森C冰棚附近海域漂浮著一座邊緣極為平整的桌狀冰山（Tabular Iceberg），哈貝克原本是為了拍攝遠處的大型冰山 A-68，卻意外注意到這座造型特殊的冰塊，隨手拍下照片後，沒想到迅速在網路上爆紅。
不過，這座冰山的身世比外觀看起來更加曲折，NASA 後續利用美國陸地衛星Landsat 8，以及歐洲太空總署（ESA）的 Sentinel-1衛星影像回溯，發現它早在2017年11月初就已經從拉森C冰棚斷裂，當時長度約4公里。
這塊冰山隨後朝北方漂流，進入大型冰山 A-68 與冰棚之間的狹窄海域。由於 A-68 不斷與附近的 「冰覆岩石隆起地形（Bawden Ice Rise）」碰撞，周遭冰體也受到擠壓、撞擊，逐漸碎裂成形狀特殊的幾何冰塊。
NASA 指出，原本長達4公里的矩形冰山，在漂流過程中也沒能倖免於難，經過碰撞後逐漸碎裂，最後留下照片中看起來像梯形的冰山，據2018年10月14日的衛星影像估算，這塊冰山當時寬約900公尺、長約1500公尺，已經比最初的冰體小了許多。
到了同年11月，這座梯形冰山已經離開碎冰密集區，漂流至較開闊的海域，NASA 冰川學家克里斯·舒曼（Chris Shuman）形容「它如今只是另一座正逐漸走向消亡的普通冰山」。
至於這座曾經轟動全球的完美幾何冰山，2018年之後究竟漂流到哪裡、是否已經完全融化？截至2026年11月，目前尚未找到NASA或研究機構針對這座特定冰山公布的後續追蹤紀錄，也沒有足夠資料確認它最終消失的時間。值得注意的是，當年NASA同時追蹤的超大型冰山A-68A，則有完整的後續紀錄，經過超過2500公里的漂流旅程，最終於2021年4月碎裂解體，與這座小型梯形冰山是不同的個體。