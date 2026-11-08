八點檔小生傅子純6月初因為急性血癌不幸猝逝，他的老婆李佳綺（Corrinna）日前以亡夫的骨灰訂製成一條琉璃手鍊，怎料，李佳綺今（8）日清晨發文透露，自己把該條意義重大的手鍊弄丟，翻遍整個家就是找不到，讓她心理愧疚又自責。
訂製骨灰琉璃手鍊 傅子純遺孀：再次被接住
李佳綺5日才在臉書發文分享，將傅子純的骨灰託廠商訂製成一條琉璃手鍊，這樣一來可以把亡夫帶在身邊的想念，她收到成品時還發現廠商特別繪製一張夫妻倆和兩隻愛犬的全家福，讓李佳綺難掩激動情緒，「很謝謝你們的用心，我又再次感到被接住，心碎要拼回不容易，有人一起陪著想念比較簡單。」
搞丟骨灰琉璃手鍊 傅子純遺孀焦急發文求救
沒想到，才隔沒幾天，李佳綺今晨再度發文表示：「我不小心把訂製手鍊弄丟了。這是你的骨灰定製的琉璃，上面還刻著傅子純生-隕，翻遍了整個家就是都找不到。心裡又開始愧疚自責，怎麼這麼不小心！」
不過李佳綺試著轉念，「婚戒我都掛在脖子上，就像你在一樣陪著我」，網友得知後也紛紛安慰：「好好告訴子純，讓他用光的方式來引起你的注意，我曾經以這找回信物」、「會不會在家某一角落，如果在家，別急！會出現的」「只是跟妳躲貓貓，很快就會出現喔，別太擔心」、「手鍊弄丟了是子純希望妳放下好好的過日子，記住他的好，祂永遠活在妳心中！」
資料來源：Corrinna Lee臉書
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李佳綺5日才在臉書發文分享，將傅子純的骨灰託廠商訂製成一條琉璃手鍊，這樣一來可以把亡夫帶在身邊的想念，她收到成品時還發現廠商特別繪製一張夫妻倆和兩隻愛犬的全家福，讓李佳綺難掩激動情緒，「很謝謝你們的用心，我又再次感到被接住，心碎要拼回不容易，有人一起陪著想念比較簡單。」
沒想到，才隔沒幾天，李佳綺今晨再度發文表示：「我不小心把訂製手鍊弄丟了。這是你的骨灰定製的琉璃，上面還刻著傅子純生-隕，翻遍了整個家就是都找不到。心裡又開始愧疚自責，怎麼這麼不小心！」
不過李佳綺試著轉念，「婚戒我都掛在脖子上，就像你在一樣陪著我」，網友得知後也紛紛安慰：「好好告訴子純，讓他用光的方式來引起你的注意，我曾經以這找回信物」、「會不會在家某一角落，如果在家，別急！會出現的」「只是跟妳躲貓貓，很快就會出現喔，別太擔心」、「手鍊弄丟了是子純希望妳放下好好的過日子，記住他的好，祂永遠活在妳心中！」
資料來源：Corrinna Lee臉書