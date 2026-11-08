溫暖周日將結束！氣象粉專「天氣風險」指出，今（8）日東北季風減弱，全台白天氣溫明顯回升，不過暖意只維持一天，今晚起新一波大陸高壓南下，東北季風再度增強，北部、東北部將轉為濕涼天氣。明（9）日至周三（11日）是這波東北季風主要影響期間，也是今年入秋以來降溫感受最明顯的一波，北部、宜蘭及花蓮白天高溫約20度至23度，中部以北及東北部清晨低溫約16度至18度，沿海空曠及近山地區不排除下探14度至15度。
周一至周三降溫最有感！北東濕涼、局部有較大雨勢
天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今（8）日東北季風減弱，台灣附近環境水氣較少，各地大致為晴時多雲的天氣，白天各地高溫約28度至34度，白天感受溫暖舒適，早晚稍有涼意，日夜溫差較明顯。
不過周日回暖只是短暫空檔，今晚起隨著新一波大陸高壓南下，東北季風將再度增強，桃園以北雲量及降雨逐漸增加，北部、東北部氣溫將會開始下降。周一至周三（9日至11日）是這波東北季風主要影響期間，也是今年入秋以來降溫感受最明顯的一波。
天氣分析師林孝儒說明，北部、東北部天氣明顯轉涼，其他地區早晚也會感受到涼意。周一環境水氣最多，北部至東北部有短暫陣雨，並有局部較大雨勢機會，中南部山區及恆春半島也有局部短暫陣雨；周二至周三水氣逐漸減少，降雨範圍縮小，以桃園以北、東北部及東部仍有局部短暫雨為主。
中部以北低溫探16度！沿海、近山不排除下探14度
氣溫方面，周一晚間至周三清晨是這波東北季風降溫最顯著的時段，北部、宜蘭、花蓮白天高溫約20度至23度，中部以北及東北部夜晚至清晨低溫約16度至18度，沿海空曠及近山地區不排除下探14度至15度；南部及台東低溫也會降至約18度至20度。
直到周四（12日）東北季風逐漸減弱，北部、東部氣溫逐漸回升，迎風面降雨也會減少，各地大致為晴時多雲天氣；周五至周六（13日至14日）各地天氣更趨於穩定，僅東半部及恆春半島有局部短暫雨。
周四起逐漸回溫！北部、東部外出記得帶雨具
天氣分析師林孝儒提醒，今晚起再度轉涼，周一至周三將是北部、東半部較濕涼、氣溫下降最明顯的時段，要等到周四之後才會逐漸回溫。近期氣溫變化幅度較大，民眾要適時增添衣物，北部及東半部地區外出也別忘了攜帶雨具。
資料來源：中央氣象署、氣象粉專「天氣風險」
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天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今（8）日東北季風減弱，台灣附近環境水氣較少，各地大致為晴時多雲的天氣，白天各地高溫約28度至34度，白天感受溫暖舒適，早晚稍有涼意，日夜溫差較明顯。
不過周日回暖只是短暫空檔，今晚起隨著新一波大陸高壓南下，東北季風將再度增強，桃園以北雲量及降雨逐漸增加，北部、東北部氣溫將會開始下降。周一至周三（9日至11日）是這波東北季風主要影響期間，也是今年入秋以來降溫感受最明顯的一波。
天氣分析師林孝儒說明，北部、東北部天氣明顯轉涼，其他地區早晚也會感受到涼意。周一環境水氣最多，北部至東北部有短暫陣雨，並有局部較大雨勢機會，中南部山區及恆春半島也有局部短暫陣雨；周二至周三水氣逐漸減少，降雨範圍縮小，以桃園以北、東北部及東部仍有局部短暫雨為主。
氣溫方面，周一晚間至周三清晨是這波東北季風降溫最顯著的時段，北部、宜蘭、花蓮白天高溫約20度至23度，中部以北及東北部夜晚至清晨低溫約16度至18度，沿海空曠及近山地區不排除下探14度至15度；南部及台東低溫也會降至約18度至20度。
直到周四（12日）東北季風逐漸減弱，北部、東部氣溫逐漸回升，迎風面降雨也會減少，各地大致為晴時多雲天氣；周五至周六（13日至14日）各地天氣更趨於穩定，僅東半部及恆春半島有局部短暫雨。
周四起逐漸回溫！北部、東部外出記得帶雨具
天氣分析師林孝儒提醒，今晚起再度轉涼，周一至周三將是北部、東半部較濕涼、氣溫下降最明顯的時段，要等到周四之後才會逐漸回溫。近期氣溫變化幅度較大，民眾要適時增添衣物，北部及東半部地區外出也別忘了攜帶雨具。