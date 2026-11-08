桃園國際機場第一航廈入境1號行李轉盤昨（7）日晚間因旅客行李綁帶捲入輸送軌道，造成托盤脫軌，暫停使用。機場公司獲報後立即派員搶修，並將相關航班行李轉移至其他轉盤供旅客提領，故障轉盤也在1小時內完成修復，恢復正常運作。事實上，過去桃園機場就曾表示，因行李綁帶等造成的故障事件平均一個月會發生80起，同時也公布行李綁帶使用的NG事項，期盼能減少事故發生。
行李綁帶捲入輸送軌道！桃機1小時內修復
有民眾昨晚將行李轉盤故障影片上傳至社群平台Threads，引發旅客間熱議，有人直呼是「桃機日常」，也有民眾認為機場處理迅速，沒有耽誤太久。
機場公司說明，這起故障是因旅客託運行李的綁帶脫落，捲入行李轉盤輸送軌道，導致托盤脫軌。事故發生後，機場立即調度相關航班行李至其他轉盤提領，並同步進行搶修，約1小時內排除故障。
地勤呼籲少用行李綁帶！脫落恐造成輸送帶故障
事實上，過去就有機場地勤發文提醒，旅客能不用行李綁帶就盡量不要使用，「如果真的一定要用，就請穿過把手把綁直向的」，避免綁帶在運送過程中鬆脫或卡住。
地勤解釋，機場內的託運行李多由自動化設備運送，若行李綁帶在輸送途中脫落，可能被捲入輸送帶內部，造成設備故障。一旦輸送系統停擺，影響範圍可能不只單一轉盤，甚至波及其他行李輸送作業，讓大量旅客受到影響。
行李綁帶導致事故每月約80起！機場提醒4大NG行為
桃園機場公司指出，根據統計，因行李綁帶、保護套鬆脫等類似疏失導致系統異常的事件，平均每月高達80起。個別行李包裝若未妥善固定，不僅可能造成自身行李損壞，也可能導致自動化分揀系統故障，引發大規模行李延誤。
為確保託運行李輸送安全，機場公司提醒旅客留意「四不原則」，託運前檢查行李是否有以下4種NG情況：
保護套、保護膜不鬆脫：防塵套或保護膜應固定牢固，避免鬆脫後捲入輸送設備。
行李綁帶、吊牌不鬆脫或過長：綁帶應確實固定，避免過長的帶子卡入輸送軌道。
不託運不合規定的行李：行李尺寸及規格應符合相關規定，避免超出設備承載範圍。
行李包裝不鬆散：確認行李內容物不會散落，避免影響輸送作業。
機場公司呼籲，旅客託運前務必再次檢查行李外觀及包裝，避免因一時疏忽造成設備故障，影響自己與其他旅客的行程。
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有民眾昨晚將行李轉盤故障影片上傳至社群平台Threads，引發旅客間熱議，有人直呼是「桃機日常」，也有民眾認為機場處理迅速，沒有耽誤太久。
機場公司說明，這起故障是因旅客託運行李的綁帶脫落，捲入行李轉盤輸送軌道，導致托盤脫軌。事故發生後，機場立即調度相關航班行李至其他轉盤提領，並同步進行搶修，約1小時內排除故障。
事實上，過去就有機場地勤發文提醒，旅客能不用行李綁帶就盡量不要使用，「如果真的一定要用，就請穿過把手把綁直向的」，避免綁帶在運送過程中鬆脫或卡住。
地勤解釋，機場內的託運行李多由自動化設備運送，若行李綁帶在輸送途中脫落，可能被捲入輸送帶內部，造成設備故障。一旦輸送系統停擺，影響範圍可能不只單一轉盤，甚至波及其他行李輸送作業，讓大量旅客受到影響。
行李綁帶導致事故每月約80起！機場提醒4大NG行為
桃園機場公司指出，根據統計，因行李綁帶、保護套鬆脫等類似疏失導致系統異常的事件，平均每月高達80起。個別行李包裝若未妥善固定，不僅可能造成自身行李損壞，也可能導致自動化分揀系統故障，引發大規模行李延誤。
保護套、保護膜不鬆脫：防塵套或保護膜應固定牢固，避免鬆脫後捲入輸送設備。
行李綁帶、吊牌不鬆脫或過長：綁帶應確實固定，避免過長的帶子卡入輸送軌道。
不託運不合規定的行李：行李尺寸及規格應符合相關規定，避免超出設備承載範圍。
行李包裝不鬆散：確認行李內容物不會散落，避免影響輸送作業。
機場公司呼籲，旅客託運前務必再次檢查行李外觀及包裝，避免因一時疏忽造成設備故障，影響自己與其他旅客的行程。