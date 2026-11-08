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遠傳雙11隱藏優惠！599元不限速、回饋後等於499元

▲雙11電信優惠開搶，其中遠傳月租599元享不限速上網，搭配最高2,400元回饋，換算平均每月約499元，可說是隱藏版4G 499不降速吃到飽。（圖／翻攝遠傳電信官網）

台灣大哥大599元不限速、最高回饋2,400元mo幣

499元吃到飽申辦前注意3件事

▲台灣大哥大推出雙11網路門市續約優惠，4G月租599元享不限速吃到飽，續約登記還有機會獲得最高5,000元mo幣及電子禮券，並可參加MacBook Neo、PS5 Pro抽獎。（圖／翻攝台灣大哥大官網）

雙11想換電信資費的人也有機會省荷包，過去讓不少用戶懷念的「4G 499元不限速吃到飽」，目前三大電信一般資費已難找到，不過《NOWNEWS今日新聞》實際查詢業者官網發現，遠傳電信、台灣大哥大都還有隱藏版，透過月租599元不限速吃到飽搭配2,400元回饋，平均攤提後每月相當於499元。台灣大哥大另有學生、銀髮族專案，符合資格者甚至不用折算回饋，就能直接享有499元不限速吃到飽。遠傳電信11月網路門市推出4G不限速吃到飽方案，月租599元、綁約24個月，限定新申辦與攜碼用戶，可享好禮三選一，包括全家購物金2,000元、遠傳幣2,400元，以及friDay購物折價券3,000元。選擇2,400元遠傳幣最接近直接折抵月租的效果，將回饋平均攤提24個月，每月相當於折抵100元，換算下來平均成本約499元。遠傳幣還能用於電信帳單及friDay購物折抵，11月申辦指定方案另有機會抽中iPhone Duo，但要注意帳單實際月租仍是599元，而且遠傳幣有使用期限，申辦後記得確認入帳時間，以免回饋過期。台灣大哥大同樣提供4G月租599元不限速吃到飽，網路門市新申辦、攜碼指定方案綁約24個月，最高可領2,400元mo幣，平均攤提後每月成本同樣相當於499元。另外，台灣大哥大官網也列有學生、銀髮族優惠，符合資格者申辦指定4G方案，月租可直接減免100元，以499元享不限速吃到飽，須綁約24個月，不必再透過點數攤提。目前一般用戶看到的4G月租499元吃到飽，多數設有最高21Mbps的速度限制，與599元不限速方案不同，想要觀看高畫質串流、下載大型檔案，或經常分享熱點的用戶，申辦前應先確認網速限制。此外，隱藏版499元並非直接降價，而是將點數回饋計入成本。除了確認是否限定新申辦、攜碼，也要注意回饋使用期限、合約長度，以及提前解約可能產生的費用，才不會為了省月租反而增加額外負擔。