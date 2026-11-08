2006年5月6日，效力歐力士猛牛的他，曾為一顆界外球上演不要命撲接，結果直接撞上護欄，全身多達4處骨折，休養超過半年才重回球場。

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生涯奪下2座金手套 早年就是拼命三郎

平野惠生涯最經典防守 撲接撞牆造成全身四處骨折

這次衝撞造成平野惠一肋骨斷裂、胸椎、腰椎及右邊骨盆多達4處骨折，外加胸部軟骨損傷與多處挫傷。

回歸拿到東山再起獎 球迷看傻：用生命在守備

「為了一顆球 傷到身體就報銷了」、「這是用生命在守備」、「媽呀 痛死了」、「要多拼命的球員才敢這樣衝牆接球」

中信兄弟主帥平野惠一球季結束後去留未定，他近日於球迷感恩會趣味跳舞、跟媒體有趣互動都登上社群。平野惠一執教多次強調「棒球不是只有進攻」的守備職人精神，也貫徹在他傳奇球員生涯中。平野惠一日職生涯兩度獲得二壘手金手套獎肯定，分別在2010、2011年阪神虎時期，但在生涯早期效力歐力士猛牛時，他就以拼命三郎、守備職人形象聞名，最著名守備莫過於2006年5月6日的撲接撞牆事件。當時擔任二壘手的他，在面對千葉羅德海洋比賽中，為了追逐一顆一壘側的界外飛球，全力衝刺並飛身撲接，結果接到後，人直接以撲接姿態全速撞上場邊防撞護欄，讓場邊主播、球評都看傻眼。傷勢一度嚴重到全身無法動彈、連翻身或講話都極度痛苦，被認為可能就此告別賽場，結果他2007年回歸後陷入低潮，隔年就被交易到阪神虎。來到阪神虎後，平野惠一努力找回身手，於該年以115場出賽、打擊率2成63、1轟與23分打點，拿下日職東山再起獎，就此開啟生涯第二春。近期有球迷在Threads上回顧平野惠一該次經典防守，紛紛驚訝地說道，