經典動作角色扮演遊戲《尼爾：自動人形》2017年3月登上PC Steam平台，雖然在其他平台早已推出中文版本，但PC玩家卻沒有官方中文支援，在歷經將近9年的漫長等待後，官方終於在2026年11月6日正式釋出免費更新，一次補齊繁體中文、簡體中文，以及韓文等3種語言。但原本更新檔只需要約50GB的容量，安裝時卻要求高達366GB的硬碟空間，讓大批玩家傻眼，官方只能提供暫時的解決辦法，進行修正。
等了9年終於有官方中文 下載卻出問題
《尼爾：自動人形》在經過漫長的9年等待，官方終於新增中文版更新，玩家們不用再下載第三方補丁，有許多因為新增中文準備回鍋玩家，在重新安裝遊戲時，發現系統提示居然要求366.56GB的硬碟空間才能安裝，但原本商店頁面表示僅需要約50GB需求，如果玩家的電腦硬碟剩餘空間不足366GB，Steam系統就會直接判定無法安裝，引發社群熱烈討論。
根據外媒與玩家的進一步測試診斷，遊戲本體檔案沒有真正膨脹數百GB，而是Steam的DLC管理系統出現了容量計算錯誤，遊戲官方也證實Steam版本更新出現超出預期的硬碟容量，目前正在進行緊急修復，目前玩家可暫時用以下方式進行更新，先進入Steam遊戲的「內容」，接著點選「DLC」頁面，選擇取消勾選DLC，就能先下載遊戲本體，至於修復時間尚未公布。
人類被迫離開地球 派遣人造人部隊奪回地球
《尼爾：自動人形》由著名遊戲製作人橫尾太郎擔任總監，白金工作室開發、SQUARE ENIX發行，作品承襲了《復仇龍騎士》團隊的世界觀風格，以人類邁向滅亡的末日地球為背景。故事敘述外星機械生命體突然入侵地球，人類被迫逃往月球避難。為了奪回地球，人類研發出新型人造人部隊「寄葉」，並以主角2B與9S等人造人戰士為核心，在杳無人煙的地球上與機械生命體展開戰鬥。
《尼爾：自動人形》憑藉著極具深度哲學思考的劇情、出色的動作戰鬥體驗以及頂級的音樂配樂，從2017年發行以來獲得全球媒體與玩家的一致高度好評。官方於今年2月更宣布，遊戲全球累積銷量已成功突破1000萬套，展現出極為驚人的長尾效應與市場影響力。
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《尼爾：自動人形》在經過漫長的9年等待，官方終於新增中文版更新，玩家們不用再下載第三方補丁，有許多因為新增中文準備回鍋玩家，在重新安裝遊戲時，發現系統提示居然要求366.56GB的硬碟空間才能安裝，但原本商店頁面表示僅需要約50GB需求，如果玩家的電腦硬碟剩餘空間不足366GB，Steam系統就會直接判定無法安裝，引發社群熱烈討論。
根據外媒與玩家的進一步測試診斷，遊戲本體檔案沒有真正膨脹數百GB，而是Steam的DLC管理系統出現了容量計算錯誤，遊戲官方也證實Steam版本更新出現超出預期的硬碟容量，目前正在進行緊急修復，目前玩家可暫時用以下方式進行更新，先進入Steam遊戲的「內容」，接著點選「DLC」頁面，選擇取消勾選DLC，就能先下載遊戲本體，至於修復時間尚未公布。
《尼爾：自動人形》由著名遊戲製作人橫尾太郎擔任總監，白金工作室開發、SQUARE ENIX發行，作品承襲了《復仇龍騎士》團隊的世界觀風格，以人類邁向滅亡的末日地球為背景。故事敘述外星機械生命體突然入侵地球，人類被迫逃往月球避難。為了奪回地球，人類研發出新型人造人部隊「寄葉」，並以主角2B與9S等人造人戰士為核心，在杳無人煙的地球上與機械生命體展開戰鬥。
《尼爾：自動人形》憑藉著極具深度哲學思考的劇情、出色的動作戰鬥體驗以及頂級的音樂配樂，從2017年發行以來獲得全球媒體與玩家的一致高度好評。官方於今年2月更宣布，遊戲全球累積銷量已成功突破1000萬套，展現出極為驚人的長尾效應與市場影響力。