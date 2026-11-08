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富邦悍將隊25歲當家守護神曾峻岳正式透過入札制度（Posting System）挑戰美國職棒大聯盟，自台灣時間今（8）日晚間9時起正式開放美職30支球團展開為期45天的交涉期。知名棒球球評謝岱穎深入剖析其配球型態指出，曾峻岳擁有高於大聯盟平均水準的優質速球轉速，但其球種極端偏向直球與橫向變化球，未來若想在大聯盟爭得一席之地，能否有效融入具備速差的縱向球路，將是關鍵指標。謝岱穎分析指出，曾峻岳若順利赴美，初期預計會先從小聯盟合約起步附帶大聯盟春訓邀請，爭取擠入40人名單與大聯盟舞台。檢視曾峻岳本季在中職的投球型態，他是一名很依賴快速球的後援投手：整季速球使用比例高達69.2%，其次為滑球的24.3%，再加上卡特球的4.6%，光是這三種球路合計就佔了整季總配球的近95%。針對這樣的配球結構，謝岱穎直言：「以短局數後援投手來說，直球搭配橫向系球種，只要球威足夠，在中職基本上已相當管用；但若換算到層級更高、打者更強悍的大聯盟環境，曾峻岳顯然較缺少帶有速差的縱向球種。像指叉球或變速球這類球路在他目前的配球中佔比不到5%。」他認為若曾峻岳能再加上這方面球路，武器庫將會更加完善。儘管球種配置尚待精進，但曾峻岳的核心武器快速球具備極高天賦。謝岱穎指出，曾峻岳今年在中職測得的四縫線速球轉速高達2420轉（rpm），這在大聯盟環境中依然屬於水準之上：「即便考慮到美職與中職在用球材質與儀器測量標準上的差異，轉速可能會略微下修，但目前大聯盟四縫線速球的平均轉速約落在2200多轉、不到2300轉，曾峻岳的轉速條件依然相當優秀。」謝岱穎強調，轉速只是基礎數據，真正的生存關鍵在於控球：「包括轉速是否能精準控制、向上竄動的垂直位移（上升效果）能否充分發揮，以及在高壓張力下放球點能否維持高度一致性。對於短局數後援投手而言，這些都是最純粹的基本功，其他球種都屬於附帶加分項。」曾峻岳本季出賽48場投51.2局，繳出5勝3敗、25次救援成功與7次中繼成功，防禦率僅1.57、WHIP低至0.95，飆出65次三振且僅投出13次保送，三振率32.7%高居中職第一，且均速達151.1公里。今年在世界棒球經典賽（WBC）面對韓國與捷克登板皆力保無安打，速球均速達93.7英里並奪下救援成功，實力深獲球探肯定。雖然入札談判期至12月22日截止，但由於大聯盟勞資協議（CBA）將於美東時間12月1日到期，若勞資破局啟動封館，簽約窗口恐被迫壓縮至僅剩約3週。繼2023年後二度行使旅外權利的曾峻岳坦言，期盼自己的挑戰能為台灣年輕選手樹立新榜樣，證明不必高中畢業就赴美，先在中職磨練打出宰制力，同樣能將中職作為成功跳板、踏上最高殿堂大聯盟。