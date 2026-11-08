我是廣告 請繼續往下閱讀

2026台北市長選戰倒數計時，聯電創辦人曹興誠形容這場選舉是「菩薩和邪靈的對決」，更於今（8）日發文直指「蔣萬安依附著中共這個邪靈政權，所以他是邪靈的一分子」。台北市長蔣萬安則回應，這樣的說法已經是第三次，熟悉的「大罷免」回來了。蔣萬安今出席大稻埕秋穫季踩街活動，針對曹興誠批評他是邪靈，他說這樣的說法，所有民眾都非常熟悉，已經是第三次了。之前在基隆罷免謝國樑的時候，也說如果罷不掉謝國樑，解放軍就會從基隆港登陸；去年大罷免立法委員的時候，也說如果大罷免沒有成功，解放軍、中共就會接收臺灣。現在這樣的說法大家也很熟悉，都差不多，所以都有一個感受，都回來了，熟悉的「大罷免」回來了。對於要怎麼喚醒沉默的藍營選民，提高投票率，蔣萬安說，市民的眼睛是雪亮的，這段期間看得非常清楚，到底是誰只有空談口號，誰是立場反覆、雙重標準，誰又是一路走來、始終如一，堅持用具體的政績來跟市民說明清楚，爭取市民的認同，用行動魄力為市民爭取更多的福祉。